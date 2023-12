El delantero de la UD Munir, fuera de la lista de Marruecos, también esquiva la Copa África

Munir El Haddadi no jugará la Copa África con Marruecos. Bendita noticia para Xavi García Pimienta. El técnico de la UD Las Palmas podrá contar con el atacante, un fijo en sus alineaciones con 17 titularidades, durante la celebración del torneo de la fase final de selecciones de África, que se disputa en Costa de Marfil, desde el próximo 13 de enero al 11 de febrero.

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, ha hecho pública esta mañana la lista de 27 jugadores, en la que no figura Munir. El ex del Barcelona ha sido internacional con los Leones del Atlas en once ocasiones -para anotar dos tantos-.

El centrocampista Nuke Mfulu tampoco ha sido incluido en la relación final de la República Democrática del Congo y también esquiva el virus FIFA. Por su parte, Saúl Coco, uno de los estandartes de Guinea Ecuatorial, también jugará contra el Barça, el 4 de enero, en el Estadio de Gran Canaria, pero luego se irá con su selección. La pérdida del central lanzaroteño puede durar un mes y medio.

Tras el pulso ante el cuadro azulgrana (4-E), los amarillos visitan al Tenerife en el Heliodoro (domingo 7 de enero), en la tercera ronda de la Copa del Rey, y luego deben afrontar los compromisos ante el Villarreal CF, Rayo Vallecano y Real Madrid.