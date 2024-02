Mejor contra once que ante un Granada en inferioridad. Xavi García Pimienta analizó los pecados de la UD en el Nuevo Los Cármenes en un pulso que desaprovechó la condición de jugar ante un rival que se quedó con diez desde el minuto 20. "Hemos tenido más oportunidades en el once contra once...Las de Sandro, Moleiro, el palo de Kirian (...) Con uno menos, se protegen más. Se meten por detrás del balón, nos faltó contundencia a nivel defensivo en la acción del 1-0. Pero luego tuvimos paciencia, personalidad, lo intentamos en todo momento y nos hubiese gustado ganar. Pero estamos contentos por el punto conseguido".

Se le cuestionó si la UD fue merecedora del triunfo por el dominio y el número de ocasiones. "Si miramos el bagaje de oportunidades, tuvimos más que ellos, así como el dominio del juego. Luego dispusimos de oportunidades, las del Granada llegaron a balón parado. El rival lo ha hecho muy bien, cuando juegas contra diez, y tienen el acierto de ponerse por delante. El Granada lo hizo muy bien; no faltó salir por fuera y generar centros, tratar de desorganizar al rival. Faltó generar más ocasiones, lucimos un dominio sin ocasiones".

Para Pimienta, cuando acabe la temporada, el empate se podrá ver con otros ojos y será "un puntazo". "Si analizamos el partido sin verlo, ves el minuto de la expulsión y parece un mal resultado. El Granada se te pone por delante y logras empatar. Es un punto muy importante; son 32 puntos y con una distancia considerable sobre el descenso [16 unidades y 20 sobre el cuadro nazarí]. Parece que has perdido dos puntos, pero al final de la temporada, será un puntazo".

A la hora de valorar el partido de Enzo -que suplía a Javi Muñoz-, aplaudió su "energía". "Ha estado bien, nos da mucha energía. Nos vale como Un perfil Javi, cumple y amenaza la espalda del equipo rival. Ha hecho un buen partido, con una tarjeta muy buena para frenar la salida de la contra del rival. No ha sido un partido fácil, pero Enzo es muy importante".

No se mojó sobre el codazo de Uzuni a Sergi Cardona que el colegiado no penalizó. "No tengo ni idea, el VAR no lo habrá visto. No lo he visto repetida". Explicó las razones que le brindó el cuarto árbitro sobre la roja a Aarón Escandell -desde el banquillo y por protestar-. "Me comentan que que les habló de malas maneras".