Pimienta estira el suspense: "Tengo firmado un año más con la UD, pero esto es fútbol y si pierdes cuatro partidos..."

Un contrato firmado, pero sin garantías al 100%. Bienvenidos al planeta suspense. Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, desveló esta mañana, en la previa del pulso ante el Getafe en el Coliseum (mañana, 17.30 horas), que cuenta con un contrato por escrito desde el pasado octubre -fecha en la que se anunció su ampliación contractual en pleno guerra civil con Jonathan Viera-.

Xavi García Pimienta entra a la sala de prensa de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

"Tengo un contrato firmado con Las Palmas por una temporada más. No es un acuerdo, lo renovamos en octubre. Al final de esta temporada cualquiera de las partes puede romperlo. Nos centramos en el presente, no en la temporada que viene. Tenemos que conseguir la salvación de forma matemática en los partidos que restan [el cuadro amarillo tiene una renta de 18 puntos con el antepenúltimo]. Y a partir de ahí, seguir compitiendo porque quedan muchos puntos en juego [36]", determinó.

En relación a si detectaba algún punto para romper el acuerdo, es optimista. "No veo ningún punto para no mantener el contrato".

Sobre con qué garantía contaba el aficionado pío pío de que está renovado y seguirá en la 2024-25, tira de pragmatismo. "¿Garantía? En el fútbol pierdes cuatro partidos y te echan a la calle. Eso se verá al final de temporada. Ahora no lo sé. Garantizo que tengo un contrato firmado por una temporada más; eso sí lo garantizo".

Flores y epítetos a Bordalás

A pesar del cruce de estilos, la poesía amarilal versus la furia azulina, Pimienta aplaude y reconoce la filosofía de Bordalás. El Getafe no es solo un punto de agresividad controvertido.

"Me encantan Borja Mayoral, Jaime Mata, Greenwood, Aleñá, el Getafe es un gran equipo. Latasa es un jugador de un nivel excelente. Me gusta su plantilla, porque tiene jugadores con un perfil asociativo. Bordalás ha conseguido que, además de jugar bien, sean futbolistas solidarios, aguerridos defensivamente, no dan un balón por perdido. Conseguir que jugadores de buen nivel hagan esto es mérito del entrenador. Para mí Bordalás es uno de los mejores técnicos de la Liga. Llega treinta años de forma ininterrumpida entrenando, no ha descendido ni una vez a equipo alguno, ha dirigido desde Segunda B a Primera, ha picado toda la piedra del mundo y siempre consiguió sus objetivos. Para mí es un mérito el hecho de que sus equipos crean de forma tan clara en él".

Las patadas que denunció Enzo

A Pimienta se le cuestionó por la violencia empleada por el Geta y la frase que dejó Enzo Loiodice, en relación al partido de la primera vuelta: 'Recuerdo que nos dieron muchas patadas'. La respuesta fue inteligente, decide el señor árbitro.

"El árbitro es el que marca la línea y tenemos que acostumbrarnos a jugar con el nivel que adopte dentro de lo que sea legal. Yo no digo que el Getafe sea un equipo violento, sino que es agresivo, van fuerte al balón. Y además no renunciar a tenerlo. Tenemos que obviar eso. Debemos ser protagonistas con el balón e intentar jugar más rápido".

Vuelve Eric Curbelo

Ofreció la buena noticia del regreso de Curbelo. "Lleva tres semanas entrenando con normalidad. Poco a poco va cogiendo su mejor forma. Espero que pueda ayudarnos porque dentro de un poquito estará al ciento por ciento".

Herrera, operado de urgencia

Cristian Herrera fue intervenido ayer de apendicitis. "Lo operaron ayer. No vino a entrenar porque se encontraba un poco mal y por la noche me llamó Doqui [Diosdado Bolaños] para decirme que lo han tenido que operar. Sabemos que está bien, pero será una cuestión de semanas su recuperación.