Enzo, un enamorado de Las Canteras, quiere renovar con la UD: "Aquí estoy muy bien, me siento como en casa"

El timonero de la Torre Eiffel y de playa de Las Canteras. Enzo Loiodice, 108 duelos con la UD Las Palmas y cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2025, ve con buenos ojos ampliar su vínculo contractual al más puro estilo de Kirian Rodríguez (2028) y Álex Suárez (2026). Es un deseo, lo transmite desde la pausa y sin exigencias. Registro señorial para un obrero del balón que siempre cumple a la perfección. A la espera de la primera toma de contacto, analiza su rol y la próxima contienda.

Enzo Loiodice, esta mañana, en la sala de prensa de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

"No he hablado con el club, pero estoy muy tranquilo. El año pasado renové cuando quedaban unos meses para acabar contrato. Tengo mucha confianza en Las Palmas y en mí. No tengo un proyecto a largo plazo. Lo único que quiero es mejorar y seguir en el equipo", determinó. Insiste que se siente "como en casa" y desconoce que sea objeto de deseo del Real Betis o Real Sociedad -clubes con lo que se ha vinculado al centrocampista francés de 23 años-.

En relación al partido del sábado ante el Getafe y la guerra de estilos -el industrial y agresivo de la formación de Bordalás ante el estético de Pimienta-, admite que se decanta por el amarillo. "Será un partido muy difícil, ante un rival que ya hemos ganado en la Isla. Ellos querrán romper el partido y nosotros jugar. Son dos estilos distintos, pero vamos allí para demostrar nuestra identidad y forma de ver el fútbol (...) Espero un partido con mucha intensidad y nosotros tenemos que igualar la del rival, y luego plasmar la idea de la UD".

El precedente

El centrocampista galo, que fue titular ante Osasuna en la última jornada ante la ausencia de Perrone, recuerda la dureza del Getafe en el pulso de la primera vuelta en el Gran Canaria (2-0). "Me acuerdo que en el partido de ida, dieron muchas patadas. Pero lo hemos resuelto en el campo con nuestro juego. Hay que jugar muy rápido para que ellos no nos toquen".

Pasa de puntillas sobre su cambio de rol. De indiscutible a suplente. En un segundo lugar por culpa de los tres genios de la medular -Kirian, Perrone y Javi Muñoz-. "Me encuentro bien. He jugado casi todos los partidos, aunque no de titular. Hay que apretar porque hay mucha competencia en el centro del campo. Esto es Primera División y hay que apretar mucho cada día".

Renovación de Pimienta

En relación al culebrón Pimienta, confía en la continuidad del estratega catalán en el banquillo amarillo. "Pimienta ha hecho un muy buen trabajo aquí desde que vino hace dos años. Se adaptó muy bien al club y con él en cada partido y entrenamiento los jugadores estanmos disfrutando. Eso es muy complicado comprobarlo y verlo en el fútbol. Esa estabilidad hay que valorarla". Se le cuestionó por la falta de un killer como Borja Mayoral (15 tantos) en la UD y que el gol sea una cuestión más democrática. "En nuestro equipo cada jugador puede marcar, también puede crear peligro. Podemos marcar desde Julián Araujo o Coco hasta el delantero. Creo que eso es muy bueno para nosotros".

Sobre la diferencia de centímetros y la eficacia a balón del Getafe, insiste que la UD maneja sus armas. "Ellos viven del juego aéreo y nosotros no somos el equipo más alto de la categoría. Hay que adaptarse. Nosotros defendemos muy alto [presionar la salida de balón a los defensores del Geta]. Ellos querrán colocar el balón a nuestra espalda. Tenemos defensas muy rápidos". Pone como ejemplo la respuesta de Las Palmas ante Osasuna en la última contienda liguera. "Contra Osasuna lo hicimos muy bien, aunque ellos también ganaron duelos porque son grandes".

Europa y cuestión de prioridades

Enzo habla sin tapujos de Europa, pero en la vida hay que marcar prioridades. "Hemos competido bien contra conjuntos que juegan en Europa, como Real Sociedad, Athletic o Betis. Pero hay que ser realistas. Primero hay que ganarse la permanencia para pensar después en Europa. Es una cuestión de prioridades. En el vestuario somos gente joven, pero con ambición. No hablamos todavía de Europa, pero queremos estar lo más arriba posible (...) Queremos estar tranquilos lo antes posible. Tenemos una manera de jugar que, en el campo, todo el mundo está tranquilo y muy seguro de lo que intentamos hacer".

No acepta su rol de suplente. Demanda minutos y protagonismo. "Valoro cada minuto que juego en Primera con Las Palmas. Aunque también tengo la ambición de ser indiscutible. Tengo que mantener este camino para mi ambición personal".