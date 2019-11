La falda de Paula Echevarría que se vende por 10 euros en Zara y ha causado sensación

Si de algo sabe Paula Echevarría es de moda. La actriz asturiana es una de las voces más influyentes de la moda en nuestro país. Tanto que a lo largo de los últimos años casi todas las prendas con las que ella misma posaba en su perfil de Instagram se han agotado en las tiendas. Y sobre todo si esas prendas son baratas.



Eso es lo que pasó hace sólo unos días. Echevarría posó con una falda de Zara y miles de personas corrieron a las tiendas para intentar hacerse con una. El éxito fue arrollador. Y eso que Paula Echevarría no parece estar pasando por el mejor momento profesional. De hecho las series que ha protagonizado en los últimos meses en la pequeña pantalla no han tenido el éxito que esperaban sus productores. Las películas tampoco pero eso no parece afectar a la actriz asturiana que sin embargo sigue triunfando en redes sociales.

Pero no todo han sido flores a lo largo de los últimos meses. No en vano Paula Echevarría ha vivido incluso algún que otro enfrentamiento en redes sociales. Y es que entre sus seguidores no ha sentado nada bien que la asturiana se dedique a hacer publicidad de forma tan abusiva. "Sólo hay anuncios en su perfil", se quejaba hace semanas una seguidora. No fue la única. Las críticas aumentaron tanto que la influencer asturiana tuvo que ponerles coto cerrando los comentarios de su perfil en Instagram.



La gran pregunta sigue siendo cuánto puede llegar a cobrar una actriz como Paula Echevarría por poner su cara enen Instagram con determinado producto. Eso es algo que no se sabe a ciencia cierta pero a pesar de todo es una cantidad importante. Pero no todo es publicidad.De hecho si tantos millones de personas siguen a Echevarría eso es, en parte, porque también utiliza las redes sociales para hablar de su vida privada o para mostrar fotos de los momentos que comparte tanto con su hija como cony que ya ha ido incluso a Asturias a conocer a los padres de Echevarría y a sus amigas de toda la vida.