Eliminar los productos fritos en aceite de la dieta es una buena opción para mantener a raya la línea y evitar el consumo de grasas añadidas.

Uno de los electrodomésticos que más triunfan en la cocina y se han puesto de moda para hacer recetas lo más sanas posibles es la freidora de aire, la denominada air fryer, que utiliza aire caliente al estilo de los hornos de convección eléctricos, para cocinar los alimentos en vez de aceite.

Se puede freír desde papas hasta hornear queques. Su uso es variado y permite preparar deliciosas recetas para no saltarse la dieta.

La limpieza es fundamental para mantener la higiene en cualquier utensilio y si se trata de alimentación se debe mantener aún más. La suciedad no solo estropea el aparato, ya que cambia el sabor de los alimentos, sino que estos pueden no ser aptos para el consumo si no se elaboran en unas condiciones adecuadas.

No es oro todo lo que reluce

Un truco muy popular que se ha hecho viral en las redes sociales entre los usuarios de la freidora de aire consiste en extraer el cajetín de la freidora, echarle unas gotas de detergente y llenarlo con agua más de la mitad. A continuación se cierra y se pone a funcionar a 200 grados durante cuatro minutos. La freidora queda reluciente, pero corremos el riesgo de que se estropee. Por eso, es mejor no realizar esas acciones.

Hogarmanía recomienda los siguientes pasos para limpiar de una manera correcta la freidora de aire:

1. Retira el aceite y restos de comida de su interior con papel de cocina

2. Limpia las piezas con jabón de platos y agua caliente

3. Limpia el recubrimiento de la freidora de aire con un paño de microfibra y jabón

Siguiendo esas recomendaciones conservamos el electrodoméstico y garantizamos un uso adecuado.

Ahora que muchos están pensando en la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos la freidora de aire puede ser una buena opción para incorporar a la cocina.