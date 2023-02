Los amantes del dulce de Mercadona tienen malas noticias, el supermercado ha decidido retirar una de las galletas con más éxito en los últimos meses. Febrero ha llegado cargado con novedades en el supermercado valenciano tanto por la entrada de nuevos productos, como por la retirada de otros que ya se habían convertido en clásicos. La campaña de San Valentín ha opacado muchas de las novedades que Mercadona ha presentado a lo largo de este mes.

Es una de las estrategías más significativas de la empresa de Juan Roig. Prácticamente cada semana, Mercadona incorpora a sus estanterías nuevos artículos para seguir fidelizando a sus clientes y muchos de ellos son de sus propias marcas: Hacendado, Deliplus y Bosque Verde. Tres nombres que destacan por encima en el universo Mercadona.

Probablemente, una de las mayores decepciones cuando acudimos al supermercado es comprobar cómo nuestro producto favorito ya no se encuentra disponible. Sin previo aviso, las cadenas de alimentación retiran los artículos del catálogo para una reformulación o de manera definitiva.

Adiós a las galletas de avellana de Mercadona

La sección de dulces de Mercadona es una de las más cuidadas, y sus consumidores más fieles tienen alguno de esos productos entre sus favoritos. Pero este mes nos hemos llevado una desagradable sorpresa al comprobar que una de las galletas más vendidas en los últimos meses ya no se encuentra disponible. Se trata de las galletas de cacao y avellana.

Hace poco tiempo que habían llegado a Mercadona y ya se habían convertido en las preferidas de muchos usuarios. Estas galletas son una copia de Hacendado de las famosas Nutella Biscuits con una crema de cacao sabor avellana. Pues bien, ha sido el propio supermercado quién ha confirmado la terrible noticia.

Después de que una usuaria comentará la ausencia de las galletas de cacao y avellana en el supermercado, el Community Manager de Mercadona lo ha confirmado: “Ya no tenemos estas galletas a la venta en nuestra tienda y no disponemos de más información”. La respuesta de los consumidores no ha tardado en aparecer. “Eran perfectas”, ha sido la frase más repetida en redes sociales.

Hola! 🙋🏻‍♀️ Ya no tenemos 😕 estas galletas a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información 😥. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables 😉. ¿Qué es lo que más destacabas de estas galletas? Gracias por escribirnos ✍🏻. — Mercadona (@Mercadona) 12 de febrero de 2023

Ahora solo falta por conocer si se trata de una retirada temporal de estas deliciosas galletas o si, por el contrario, no volveremos a poder comprarlas en su formato de Hacendado en el supermercado.