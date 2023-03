¿Has decidido lanzarte a la healthy food? Sin embargo, aún no estás convencido del todo que sea tu estilo de vida preferido. No te preocupes, Mercadona te ofrece un aperitivo para picar entre horas y matar el gusanillo del hambre de lo más sano. Los supermercados de Juan Roig acaban de poner a la venta una novedad que ya hace las delicias de quienes lo han probado. Se trata del snack más sano de Hacendado, Un alimento que además no te hará un 'agujero' en el bolsillo, ya que apenas cuesta un euro. Lo puedes tomar a cualquier hora del día. Y que ahora, que ya comienzan los calores y apetece ir a la playa, puede acompañarte en tus ratos de ocio frente al mar.

Lo que está claro es que intentar tener un alimentación sana no es contradictorio con aperitivos o picoteos que tengan grasas o que vayan directamente a tus caderas o estómago. Hay snacks que cumplen el requisito de ser sanos, apetecibles y sabrosos. Nos matan el hambre, nos ayudan a no engordar y a mantener una dieta saludable y atractiva. Cierto es que las recomendaciones habituales se enfocan en la verdura o las frutas para llenar ese 'agujero' que se nos forma en el estómago a media mañana o tarde. Pero en ocasiones gusta un cambio de rutina o dieta. Y ¿qué mejor manera de hacerlo que recurriendo a estos sanos aperitivos que nos oferta Mercadona? La clave está en la calabaza Los nuevos Panes especiales de pipas de calabaza Hacendado son una verdadera joya para nuestra alimentación. Un ‘top’ ventas de Mercadona que tienen un delicioso y crujiente sabor. Un aperitivo que nos ayuda a distraer el hambre que nos surge en determinados momentos del día. Además, son un alimento que a pesar de ser un snack salado no contienen un alto poder calórico que nos rompa la dieta. Y que, ayuda incluso a mantenerla, pues no caemos en la rutina de consumir siempre lo mismo que agote nuestra paciencia alimentaria. Un producto manufacturado por la empresa Anitin. Marca que, al igual que la cadena de Juan Roig, tiene sede en Valencia. Está especializada en todo tipo de panes , empresa con sede en Valencia y especializada en este tipo de panes. Los ingredientes de este tipo de pan saludable son sencillos: pipas de calabaza. harina de trigo, aceite de girasol y sal. El producto tiene forma rectangular. Recuerda en su formato a las tradicionales 'regañás'. Aunque las de Hacendado tienen pipas de calabaza que dan un toque extra crujiente a estos panecillos. Dándole, si cabe un mágico sabor a este snack. Algo similar a las barritas o palitos de pan que la cadena Mercadona cuenta en sus estanterías desde siempre. Con la salvedad que este aperitivo de calabaza es más sano y con un el delicioso sabor de las pipas de calabaza. Son el alimento perfecto para tomar como aperitivo a cualquier hora y lugar. Tanto lo puedes llevar en el bolso a la oficina, en la mochila cuando paseas y compartes con amigos, o en el bolso de playa para disfrutar tumbado en la toalla bajo la sombrilla. Además, es un aperitivo que una vez abierto puedes mantener hasta cinco días en su envase original sin que pierdan su frescura. Pero, como son tan delicioso tardarán poco en desaparecer en tu boca.