"¡Hola mi querida familia de MTMAD, he vuelto! No saben qué feliz estoy, tenía muchas ganas de este primer capítulo y va a ser sobre preguntas y respuestas de Supervivientes!".

Con una rebosante de alegría y luciendo un envidiable moreno hondureño, Marta Peñate, la grancanaria que se alzó con el título de subcampeona del programa de supervivencia extrema de Mediaset España, ha reaparecido en su canal de la plataforma audiovisual del grupo de comunicación para reencontrarse con sus seguidores tras más de 90 días aislada de la realidad en Honduras.

Una Marta renovada vuelve dispuesta a desvelar todos los secretos que se esconden tras las cámaras del reality y a saciar las curiosidades que tienen los seguidores de la periodista sobre su paso por el concurso.

La influencer no se ha cortado un pelo a la hora de contar la verdad sobre los rumores de la hurtar comida a escondidas o los robos. También ha hablado de las decepciones que se ha llevado con alguno de sus compañeros y, para más inri, no ha dudado en confesar lo que opina realmente sobre Tania Medina, la pareja de su amigo Alejandro Nieto, a quien también le ha dado un tirón de orejas. Además, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se atreve a desvelar algo que hizo en contra de las normas.

Los secretos del concurso, al descubierto

Peñate ha sido muy sincera a la hora de contar la verdad del concurso.

La joven ha confesado que subestimó la verdad del programa porque ella pensaba que la organización del concurso les echaría una mano durante el programa. "Cuando pregunté a uno de los compañeros si nos daban comida, se empezó a reír en mi cara y me preguntó: ¿enserio? No te damos comida", recuerda.

Además, Marta reveló una íntima cuestión sobre algo que hizo que no se podía hacer. "De las cosas que nos dan para la higiene íntima, me limpiaba con agua de beber mis partes íntimas porque soy propensa a coger infecciones. Eso no se puede hacer, pero ya os lo cuento porque ya no me van a echar".

Sobre su relación con la también grancanaria Tania Medina y su pareja, el ganador de la edición, Alejandro Nieto, Marta ha confesado que "mi relación con Tania no va mal, va bien. Lo tengo que conocer. Es cierto que Tania y yo no querríamos seguir conociéndonos, pero lo estamos haciendo por Alejandro. Me gustaría tenerlo en mi vida como amigo, pero para eso tengo que respetar a su novia", asegura.