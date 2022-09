Kiko Rivera empieza a tener las cosas bastante claras con respecto a su futuro. El hijo de Isabel Pantoja y de Paquirri aparece en la portada de la nueva edición de 'Lecturas' y asegura que ha decidido renunciar a la herencia de su padre: "Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos", confirma Kiko.

El dj narra cómo se inició el camino a la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, al cese de las hostilidades que protagonizaron muchos meses de portadas y noticias. El primer acercamiento entre madre e hijo se produjo el día siguiente del cumpleaños de Pantoja; ella misma quien quiso hablar con sus nietas: "A las seis de la tarde sonó el teléfono y vi 'Mamá móvil", se sincera Rivera. Su prima, la conocida Anabel Pantoja, parece haber sido la culpable de acercar posturas entre Kiko e Isabel. "Estoy muy feliz. Mi prima Anabel ha provocado el acercamiento con mi madre, le doy las gracias", agradece el protagonista de la entrevista. Kiko Rivera se desvincula de Anabel Pantoja con este definitivo movimiento a favor de Omar Sánchez Sin embargo, aún queda mucho camino hacia el perdón. El propio Kiko Rivera tiene claro que no obró bien en muchas situaciones: "Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona". Aunque hay alguien de la familia al que Rivera no parece que vaya a perdonar, su hermana Isa 'Chabelita'. "No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida. Me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros". Con las otras dos mujeres de su familia parece que sí hay reconciliación. Aunque en su momento no mostró su apoyo público a Anabel durante su participación en ‘Supervivientes’ porque tenía sus diferencias con ella, en verano han estado más cerca y reconoce que es una hija estupenda.