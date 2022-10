La familia de mascotas del popular presentador de Mediaset Jorge Javier Vázquez aumentó el pasado 11 de octubre cuando las espectadores de 'Sálvame' Virginia y Roció le hicieron un regalo muy especial en la visita que realizó el de Badalona a la finca de sus seguidoras en una nueva entrega de la sección Ding Dong del programa de las tardes de Tele5.

Se trata de más ni menos que del burro 'Fortunato', que desde entonces es uno más en la casa de Jorge Javier, ubicada a las afueras de Madrid.

El presentador, que es amante de los animales, no había ocultado su deseo de adoptar un asno. Dicho y hecho. La sorpresa fue mayúscula cuando traspasó la puerta de la finca a la que le mandaron desde la dirección de 'Sálvame', puesto que lo último que se esperaba era semejante regalo.

El pasado sábado Jorge Javier sacó a pasear al burro en los alrededores de su urbanización junto a sus cinco perros. Subió la divertida escena a su cuenta de Instagram y el reel se hizo viral a las pocas horas. La banda sonora del vídeo es la conocida canción de su admirada Rafaela Carrá Felicità, tà tà. Y es que el presentador no podía ocultar que se lo estaba pasando en grande junto a 'Fortunato'.

"Me encanta", reaccionó el colaborador Miguel Frigenti al vídeo, mientras que Carmen Chaparro se pronunció con un "Ja ja ja ja ja ja ja". De parecida manera dio a conocer su opinión la actriz Melani Olivares: "Jajajajjajajaj ósea me meooo, me has recordado a los de san Roque que tenían a los burros dentro de casa. La cabra tira al monte".

Jorge Javier se ha encargado de dar a conocer las andanzas de 'Fortunato' a través de sus redes sociales. El animal protagonizó un simpático momento cuanto intentó entrar en el gimnasio de la vivienda del presentador. "Fortunato quiere abrir la puerta del gimnasio para estar conmigo o entrenar, no lo tengo muy claro. Y yo, pues muero de amor, qué queréis que os diga", escribió el catalán.

En otro momento mostró cómo 'Fortunato' se comía la hierba de su jardín. Sin lugar a dudas la mascota se ha convertido en un inquilino muy querido en su hogar.