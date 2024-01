El mercado de fichajes está a punto de finalizar y muchos jugadores apuran sus opciones para cambiar de aires y afrontar de la mejor forma el segundo tramo de la temporada. Es el caso del exjugador de la UD Las Palmas, Real Madrid o PSG, Jesé Rodríguez, que recientemente ha ofrecido una entrevista al Diario Marca en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.

El Bichito lo ha dejado claro: quiere jugar al fútbol. Está líbre y deseando vestirse corto de nuevo.

"Quien me dé la oportunidad no se va a arrepentir. Ofrezco 100% de profesionalidad”, destaca el grancanario que trabaja en doble sesión a la espera de la llamada definitiva, esa que le permita seguir jugando al fútbol.

"Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia", afirmó Jesé.

Entrena sin descanso

El jugador, que entrena intensamente de lunes a viernes, compartió detalles sobre su rutina: "Planifico la semana de lunes a viernes y algún sábado. Suelo meter una o dos sesiones, depende de lo que haga. Si hoy por ejemplo hago un entrenamiento de resistencia, al día siguiente trabajo con balón, entreno en el gimnasio fuerza en las piernas para potenciar los músculos y evitar lesiones."

El jugador también enfatizó su deseo de encontrar un lugar donde pueda tener la oportunidad y la continuidad necesarias para rendir al máximo: "Estar en un sitio que me den la oportunidad y la continuidad. En cuanto tenga eso voy a rendir. Sólo me falta estar en un sitio donde tenga un proyecto bonito, y si es en España, mejor."

Cuando se le preguntó qué ofrece al equipo que quiera contar con él, respondió: "Cien por cien profesionalidad diaria, experiencia en diferentes equipos y países, diferentes sistemas de juego con entrenadores de ideas muy diferentes y, sobre todo, ser un buen compañero y ganar. Soy un ganador y lo que me gusta es ganar. No se va a arrepentir quien me dé la oportunidad."

Experiencias buenas y malas

Jesé también reflexionó sobre sus años de carrera, aprendizajes y momentos destacados: "En el fútbol hay experiencias que son buenas y otras malas. Las mías últimamente no han sido como me hubiera gustado, pero nunca me voy a rendir, siempre voy a luchar porque el fútbol es mi vida."

A pesar de los desafíos, mantiene una actitud positiva y espera con ansias una nueva oportunidad para demostrar su valía en el campo de juego. Su deseo es claro: "Mi objetivo lo tengo claro, luchar y cuando tenga la oportunidad en un nuevo equipo, darlo todo. Ser positivo, ganar y disfrutar del fútbol, porque es muy bonito."

Jesé también compartió sus recuerdos más queridos en su carrera, destacando su mejor momento en el Real Madrid: "Mi mejor momento lo viví en el Real Madrid. Desde que salí de aquí, de mi casa en Gran Canaria, hasta que llegué al primer equipo y conseguí todos los títulos, con todos esos fenómenos y pedazo de jugadores."

Actualidad futbolística

Finalmente, al ser preguntado sobre el uso del VAR en el fútbol, expresó su apoyo al sistema: "VAR sí. Es algo bueno para el fútbol. Es un fútbol más limpio, no sólo en el juego, sino a la hora de merecer los títulos."

Con sus palabras, Jesé Rodríguez busca convencer a los equipos de su compromiso, experiencia y deseo de volver a los terrenos de juego. La incertidumbre sobre su futuro se mantiene, pero el jugador se muestra optimista y listo para enfrentar nuevos desafíos en su carrera futbolística.