Jesé volvió a consumar un nuevo descenso y a poner fin a una nueva aventura. Desde que dejase la UD Las Palmas, en su segunda etapa en el club, el que fue apodado en su día como el Bichito se ha vuelto un auténtico trotamundos con aventuras en Turquía, Italia y Brasil en donde ha defendido los escudos del Ankaragücu, la Sampdoria y el Coritiba. Todos ellos completando media temporada y en el caso de los dos últimos consumando una bajada a la segunda categoría del fútbol transpalpino y carioca, respectivamente.

Ahora, el examarillo se encuentra sin equipo y este jueves atendió a los micrófonos de El Larguero, de la Cadena SER, donde además de analizar la actualidad del Real Madrid tuvo palabras hacia el equipo dirigido por García Pimienta.

"¿Y qué jugador canario y siendo de Gran Canaria no quiere jugar en el equipo de su tierra? Y más en Primera División, y con la temporada que están haciendo. En casa estoy cómodo, conozco bien el fútbol canario, el fútbol español, me sentiría bastante cómodo», indicó. “Al final, es que la liga española para mí es la mejor. Por el nivel de fútbol que hay", añadió.

Pero más allá de las posibilidades del mercado, el jugador se encuentra en Gran Canaria y en los últimos días se le ha relacionado con dos equipos de la Primera División Española: el Valencia y el Almería, rivales de la UD Las Palmas, equipo del que se marchó en el verano del 2022 por la puerta de atrás después de rajar del entrenador en la derrota en la primera ronda del playoff de ascenso ante el CD Tenerife.

"Hay Jesé para rato"

Sobre la decadencia de su carrera cree “que ha sido por circunstancias, en momentos que he llegado a equipos no he tenido continuidad, siempre ha sido algo que no me ha beneficiado. No he tenido esa continuidad, por eso te decía antes que en cuanto tenga la continuidad en un sitio voy a rendir seguro. Los pocos minutos que tuve en Coritiba le metí gol al campeón de la Libertadores, que fue contra mi amigo Marcelo”, indicó.

“El reto era difícil porque el equipo no estaba en una situación cómoda”, indicó el ex jugador del Real Madrid, que llegaba al colista de la primera división de Brasil. “Se me prometieron una serie de cosas al principio que no se cumplieron”, añadió sobre su situación en el país de la samba.

👀‼️ Jesé Rodríguez avisa del nivel de Endrick: "Lo vi bastantes partidos y vais a flipar"



👋 Se dejó querer por Las Palmas: "¿Qué jugador canario no quiere jugar en el equipo de su tierra?"https://t.co/OYT3ebJPTR — El Larguero (@ellarguero) December 8, 2023

“En cuarto tenga la oportunidad de tener continuidad en un club que me den un poco de bola voy a rendir bien, aquí queda Jesé para rato”, sentenció.

Todo un trotamundos

Desde que dejase el Real Madrid en 2016, Jesé ha estado en 9 equipos: el París Saint-Germain, la UD Las Palmas -en dos etapas-, el Stoke City, el Sporting de Lisboa, el MKE Ankaragücu, la Sampdoria y el Coritiba. Una decena de clubes para el jugador de 30 años que ahora busca un nuevo escudo que defender en busca de una resurrección que se le resiste.