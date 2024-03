Amor Romeira sobre la relación actual de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Amor Romeira estuvo entre los pocos invitados presentes en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, que tuvo lugar en una playa de La Graciosa en octubre de 2021. La razón de su asistencia al evento fue su estrecha amistad con la exconcursante de 'Supervivientes'. Después de un largo período sin contacto con el canario, se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común.

Amor compartió esta experiencia en sus stories de Instagram, donde sus seguidores le solicitaron detalles sobre si había retomado la comunicación con Omar tras su divorcio de Anabel, que ocurrió hace dos años. Aunque actualmente Omar está en una relación con Marina Ruiz, amiga de la exconcursante de 'GH', hacía mucho tiempo que no se veían y finalmente pudieron reunirse en el cumpleaños de una amiga en común. Durante este encuentro, tuvieron una conversación "muy agradable".

La canaria, quien suele compartir muchos aspectos de su vida con sus seguidores, optó por mantener en privado el contenido específico de la conversación. Sin embargo, decidió compartir algunos detalles para explicar por qué disfrutó tanto de la oportunidad de hablar nuevamente con Omar: "Para mí, transmitió la misma esencia que tenía al principio, hablando con cariño y respeto hacia Anabel".

“Me agradó mucho”

"Todo lo que Omar me dijo durante esa conversación me agradó mucho, considerando mi perspectiva y cómo lo conocí cuando era pareja de mi hermana Anabel", agregó Amor, finalizando con una enigmática declaración: "Me dejó tranquila, me gustó, y espero que todo se desarrolle tal como me lo contó", lo que sugiere que Omar podría tener algún plan o estar preparando algo desconocido para sus seguidores.

Por el momento, está claro que entre Amor y Omar prevalece el respeto y el mismo buen ambiente que tenían cuando él compartía su vida con la sobrina de Anabel Pantoja, y eran los tres buenos amigos.