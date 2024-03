Así se entretiene Jesé mientras Aurah está en 'Supervivientes' y Amor Romeira lo cuenta todo

Amor Romeira ha contado a qué se dedica Jesé Rodríguez mientras Aurah Ruiz participa en la nueva edición del reality Supervivientes. Esta no es la primera vez que la canaria habla de las supuestas infidelidades e idas y venidas del exjugador de la UD Las Palmas y la ex participante de GH Vip. Aunque parece que la relación entre Jesé y Aurah atraviesa una etapa de estabilidad, Romeira no ha dudado en compartir todos los datos que tiene sobre la conocida pareja.

La colaboradora de Fiesta y Aurah Ruiz llegaron a ser muy amigas. Sin embargo, la relación de amistad se rompió unos años antes de que la participante de Supervivientes 2024 contrajera matrimonio con el también exjugador del Real Madrid. El distanciamiento entre Romeira y Ruiz no es un impedimento para que Amor disponga de datos sobre la situación actual en la que se encuentra la pareja.

"Se está portando bien", ha explicado Amor Romeira sobre Jesé Rodríguez, para añadir: "Que no cunda el pánico. De momento, no ha habido villa y no ha habido ninguna fiesta, Jesé está ahora en su casita".

Jesé manda un mensaje de apoyo

Jesé Rodríguez está muy orgulloso de la manera en la que Aurah Ruiz se está enfrentando a cada uno de los desafíos que le plantean en Supervivientes. Prueba de ello es el mensaje que el exfutbolista le ha dejado en Instagram: "Estás concursando de 10, bebé, eres una supercampeona".