¿Se está portando bien Jesé con Aurah en Supervivientes?: esto dice Amor Romeira

El buen momento que están pasando Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez desde que son marido y mujer han hecho olvidar las idas y venidas de la influencer y el exjugador de la UD Las Palmas, Real Madrid o PSG. Infidelidades, supuestas agresiones y hasta un litigio judicial. Y eso que no ha sido un camino de rosas con la odisea futbolística de el Bichito en Turquía, Brasil e Italia... Ahora la grancanaria está en Supervivientes concursando en el 'reality show' de Mediaset en este 2024 y otra exconcursante de 'Gran Hermano' como es Amor Romeira, que es amiga de Ruiz, ha desvelado que es lo que está haciendo el futbolista con su esposa y madre de su hija Nyan a miles de kilómetros de separación

“Se está portando bien y no tengo constancia de ninguna infidelidad” ha expresado la colaboradora de 'Fiesta'.

"Que no cunda el pánico, de momento no ha habido ninguna villa y no ha habido ninguna fiesta, Jesé está ahora en su casita", ha comentado la majorera que además, ha añadido que el que fuera jugador del París Saint-Germain deseaba que Aurah se salvase de su primera nominación.

Y es que Rodríguez ha expresado, a través de sus redes sociales, su apoyo a Aurah, que a pesar de la lejanía con Honduras, desea que llegue lo más lejos posible en el concurso televisivo.

Nominada

La grancanaria cayó en las primeras nominaciones de la edición, pero la audiencia de 'Supervivientes 2024' dictó sentencia y la ex participante de 'Hombres, Mujeres y Viceversa' fue la primera salvada de la semana.

Lorena Morlote, Arantxa del Sol y Ángel Cristo Junior, se jugarán su continuidad en la isla este jueves.

"Si no tuviese el útero invertido, también me hubiese quedado embarazada de Jesé"

Con las citadas declaraciones Amor Romeira hace público que ha enterrado el hacha de guerra que tenía con Jesé Rodríguez, e incluso, con la que considera como amiga Aurah Ruiz, con la que había establecido alianzas en el peor momento de la pareja.

"Si yo no tuviese el útero invertido, también me habría quedado embarazada de Jesé", decía Amor en 2021 en el episodio polémico del trío amoroso entre Jesé Rodríguez, Rocío Amar y Aurah Ruiz.

"Mis discusiones con ella eran por el padre de mi hijo. Ella siempre me decía que yo era muy buena niña y que él no me valía. Me decía que abriera los ojos y yo me hacía la ciega", decía entonces Aurah en un vídeo con Amor en el que dejaban claro que ahora su amistad estaba por encima de todo.