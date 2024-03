Javier Clemente: «La UD tiene un buen técnico y una cantera extraordinaria»

Usted conquistó una Liga con el Athletic (1983) en el Insular (1-5) y descendió a la UD. Con el Tenerife (2002) batió a los de Vázquez y se fueron a Segunda de la mano. Le van a llamar el enterrador. ¿Qué recuerdos tiene de Gran Canaria y de la UD?

El recuerdo es hermoso, yo de las Islas solo tengo buenos recuerdos. De Gran Canaria y Tenerife. Así como del resto de Canarias. Son preciosas para veranear y jugar al golf, que es lo que me gusta. El recuerdo de ganar una Liga con el Athletic es imborrable, pero no por mí, por la afición. El primer campeonato fue muy importante. Luego vino el segundo [1984 y también con Clemente]. Me dio pena el descenso de la UD, si no hubiesen intentado darle vuelta al partido, no les metemos cinco. Se podían haber parado cuando encajaron dos o tres; se despistaron.

¿El Athletic será campeón de Copa en La Cartuja y acabará con 40 años de sequía -el último título de los leones el de Copa de 1984 con Clemente-?

Ya estuvimos 27 años sin ganar, ser campeón no es fácil. Puedes tener buen equipo o peor que los demás, pero la Primera es muy exigente. Han cambiado muchas cosas, no es el mismo Athletic, no es la misma filosofía, no es el mismo tipo de entrenamientos. Han variado mucho, porque han pasado muchos entrenadores por Lezama. No se ha podido. Estamos en una final de Copa y veremos. Ahora empieza a funcionar porque Valverde es un tío con experiencia. Conoce bien la casa y todo vuelve a su cauce. Sobre todo en la forma y mecánica de trabajo.

No es fácil tumbar a gigantes como Madrid o Barça. Es la dictadura de los presupuestos.

Eso no es problema. El Athletic ha competido con gigantes, pero le voy a decir una cosa, cuando yo jugaba, Las Palmas sí era uno de los grandes. Jugaban de maravilla.

Eran otros tiempos.

Eran otros tiempos pero los tiempos se pueden volver a repetir. Eso quiere decir que sin tener figuras ni ser súper rico se puede hacer un equipo grande.

Dice que la UD era uno de los grandes. ¿En qué lo basa?

Fueron segundos en una Liga y una vez que jugaron en San Mamés, recuerdo que jugábamos en invierno con el campo encharcado. Solo veías barro. Pues vino la UD, que eran de secano, y nos metió una pasada increíble. Con Betancort, Tonono, Castellano, Germán, León... Me acuerdo del extremo izquierdo, que luego fue el entrenador cuando gané la Liga [en referencia Mamé León].

¿Cree que la UD de Xavi García Pimienta está capacitada para meterse en Europa?

Pimienta me parece un buen entrenador, les he visto tres partidos. Va sobrada en la clasificación y tuvo una racha francamente buena. ¿Hasta dónde llegarán?El que lo sabe es el entrenador.

Valles y Kirian figuran en la prelista de España y son los estandartes de la UD. ¿Los ve en la Selección? ¿Qué opinión le merecen los jugadores amarillos?

Si al portero le meten pocos y el Kirian mete muchos, pues serán muy buenos. ¿Por qué no va a tener buenos jugadores la UD? Tiene un buen entrenador, buena plantilla y pueden hacer cosas grandes. La cantera canaria siempre ha sido extraordinaria. Lo tienen todo. ¿Por qué no es ahora como en los 70? Pues no lo sé, carezco de elementos de juicio.

Los diamantes que brillan se los llevan. Se van al Barça, Villarreal o Madrid con 11 años.

Pues que no se vayan.

Se los roban. Es la selva.

Por algo se quedan. Les darán más dinero, no lo sé. Deben analizarlo. Carezco de conocimiento.

¿Usted está jubilado?

No, quiero seguir entrenando pero me consideran mayor. El fútbol tiene muchas cosas extrañas...

¿Por ejemplo?

Cuanto mayor eres, dicen que sabes menos. El fútbol es el único sitio donde la experiencia no vale nada. Cada uno se tiene que amoldar a los tiempos. En la época que yo jugaba, en Primera no entrenaba un novato ni de coña. Ahora sí ves a gente sin experiencia. Los tiempos han cambiado.

¿Le gustaría entrenar a la UD?

La última vez que estuve en Las Palmas fue con el Tenerife. Llegué muy tarde [febrero de 2002]. Recuerdo que Las Palmas estaba en mitad de la tabla y nos llevaban 14 puntos. Fernando Vázquez era el entrenador. Ganamos en Las Palmas y estuvimos a punto de salvarnos. No nos dio tiempo, pero bajó Las Palmas. Fíjese, vaya temporada para los dos isleños.

Big Data, mapas de calor, estadísticas, bloque alto, bloque bajo...¿El fin del romanticismo?

Ahora hay mucha tecnología, unos lo aplican bien y otros, menos bien. No soy un tío de tecnología, de lo que sé es de fútbol. Entiendo de este deporte y de cómo hay que jugar. Sobre contra quién tienes que jugar y cómo hacerlo. De eso sí sé...De tecnología, hay datos que están bien, pero muchos no me sirven para nada.

¿España puede ser campeona de la Euro con De la Fuente?

Claro, que puede ser. Tiene buen equipo y buen entrenador. Puede serlo perfectamente, pero tenga en cuenta que otras selecciones, también pueden serlo. Eso de ‘poder ser’, claro que puedes. Depende exclusivamente del nivel. En mi época en la Selección, pillamos a una Italia fuertísima. Una Francia extraordinaria y Alemania, una potencia, al igual que Inglaterra. Depende lo que te toque. Por ejemplo, Italia ahora ha desaparecido. Alemania está un poco más baja. Los cruces conforman la gran clave. La Selección es candidata al título, sin lugar a dudas. Tiene a un gran seleccionador, que ha tenido a este grupo de jugadores desde las inferiores. Hay materia para ser campeón. No olvide que juegas un mal partido, te ganan y te vas a la calle.

Como ante Italia en Boston en el Mundial de 1994. El codazo de Tassotti a Luis Enrique.

Ese día nos fastidió el árbitro. Te toca el árbitro malo y a joderte, a la puta calle.

Ahora hay VAR.

Peor todavía. Lo mejor del VAR es el bar con ‘b’, tomas una cerveza cojonuda. Es lo mejor del bar, porque el VAR actual...mejor cambiemos de tema. Aunque funciona mejor en el resto de Europa.

El fútbol cada día es más complicado. Esta semana, los jugadores de la UD recibieron una charla sobre las normas.

No, lo están complicando cada vez más. El fútbol lo inventaron los jugadores, después para que no se enfadasen, pusieron a un árbitro. El árbitro es uno más en el campo. Los que saben de fútbol son los jugadores.

¿Qué opina del fichaje de Mbappé por el Madrid?

Un jugador impresionante, luego tiene sus cosas también. Un jugador impresionante no quiere decir que siempre juegue bien. El equipo contrario tiene que estudiar cómo juega Mbappé. Porque si le dejas, te ventila. El técnico rival tiene que prepararlo el partido de tal manera que juegue peor.

Hoy hay un coloquio en la Universidad Pessoa entre José María García y su amigo De la Morena. ¿Quiere que le diga algo a José Ramón?

¿A De la Morena? No le diga nada que igual le contesta. Es un impresentable. Reconoció públicamente que no se portó bien conmigo varias veces. Una, dos, tres... Ha mentido. A mí me pueden criticar, si yo soy un chollo. Yo acepto la crítica, lo que no se puede es mentir ni insultar. Ese tío es un sinvergüenza, y como es un sinvergüenza, allá él. En la Eurocopa de Inglaterra [1996] estuvieron a punto de echarles de allí [del hotel de concentración por el conflicto abierto con el seleccionador].

Eran tiempos duros. A usted sí le daban caña. Lo de De la Fuente ahora es baño y masaje.

La caña me motiva. A mí me da igual, pero De la Morena es un impresentable.Afortunadamente para el fútbol español, se retiró.

Ahora brinda conferencias.

Pues si cobra es un manguta, yo he dado muchas conferencias y no cobré. De fútbol no sabe nada, el problema es que es un tío que habla mucho de fútbol, pero luego no sabe nada. El fútbol le ha dado audiencia. Ése no ha chutado un balón en su vida, primero porque no lo ve. En el colegio cuando iba a chutar, veía tres balones. Se preparaba para chutar y le daba al que no era. Tiene muchos problemas.

Florentino Pérez genera amigos y detractores. ¿Qué dice?

Un presidente extraordinario, porque el Madrid va primero y ficha jugadores fantásticos. Ha hecho un estadio que te cagas, qué más se le puede pedir a un presidente. Además, le quieren los socios. No tengo nada en su contra, solo buenas palabras. Es un tío que lo hace todo bien por su club.

Pimienta es un legionario del tiqui-taca. Valles juega una y otra vez en corto. ¿Le convence?

Yo soy de fútbol, eso de tiqui-taca no sé lo que es. Mi fútbol es el fútbol, lo del tiqui-taca, ni zorra idea. Que hay que tocarla... Esos libros no los estudié. He estudiado textos de preparación y de preparadores de alto nivel mundial. Vi al Brasil del 70 y eran unos monstruos, no había tiqui-taca ni toko toko. Es ganar el partido, a veces con pases cortos y otras, con pases largos. No hay que decir jugamos siempre a pase corto, Pimienta gana y eso es lo que resulta atractivo. Las Palmas me parece un equipo interesante y su temporada tiene mucho mérito.

¿Quién es el mejor entrenador del planeta?

No lo sé...Luis Enrique, Guardiola, Luisito de la Fuente, Valverde. No se puede saber quién es el mejor portero, entrenador o jugador del mundo. ¿Quién coño es el mejor entrenador del mundo?

El que más cobre.

No, el que más gana. El que más cobra es el Cholo. El mejor igual está en Tercera, pero no tiene el mejor equipo. Si pone a uno de los mejores entrenadores del mundo en Primera con un plantel de Regional, acaba último. Guardiola es buenísimo, Luis Enrique, también. ¿El mejor? Ni zorra idea. Eso lo dejo para vosotros los periodistas, para que os divirtáis. Y así entrevistan a los mejores, no a mí.