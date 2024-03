La portavoz de ERC en el Congreso, Teresa Jordá, se ha mostrado hoy satisfecha con el acuerdo alcanzado con el PSOE y Junts para sacar adelante la ley de amnistía y ha asegurado que supone una victoria para la democracia. "La política vuelve a donde no debió haber salido nunca...La catedral la tenemos construida y ahora la lucha sigue para que esta ley se aplique... No va a acabar con la represión, pero nos ayuda a seguir con la segunda fase de la negociación del conflicto político; nos pone en igualdad de condiciones...Ahí fuera está lleno, no solo el poder judicial sino también otras formaciones políticas, que van a intentar torpedear esta ley, pero estamos convencidos de que cumple con todas las garantías", ha dicho desde el patio del Congreso. Jordá además ha asegurado que el cumplimiento de este compromiso por parte del PSOE hará que ERC apoye los presupuestos en Cataluña. "Los PGE van en otra carpeta", ha advertido.