Lotería de Navidad 2016: Una familia tinerfeña se lleva "un pellizco" del Gordo con un décimo comprado en Madrid

A la familia Méndez, de Los Realejos, les ha sonreído la suerte. Cristo Méndez y sus hermanos se llevan un buen "pellizco" del Gordo gracias al décimo que un pariente les trajo de Madrid.

Los afortunados solo llevaban un número, el 66513, para esta Lotería de Navidad, pero no les ha hecho falta más.

"Se me nublaron los ojos cuando vi el premio. Le hablaba a la televisión que repitiera la cifra. No me lo podría creer", asegura Méndez. De momento, toda la familia se ha ido de guachinche a celebrarlo.