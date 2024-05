La DGT se prepara para legalizar la circulación por arcenes en moto: ¿Qué cambios traerá?

La aprobación de la medida está próxima, aunque aún no se ha establecido una fecha concreta para su implementación en España. Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), destacó que esta acción supondría brindar respaldo legal a una práctica ya existente en la realidad vial del país.

Navarro detalló los cambios que se avecinan en el Reglamento de Circulación, centrados principalmente en el uso de los carriles y arcenes en las carreteras interurbanas. Aunque la aprobación está en camino, la fecha exacta de entrada en vigor aún no ha sido determinada. En palabras de Navarro: "Cuando los vehículos se encuentran detenidos en la carretera, las motocicletas optan por desplazarse por el arcén para adelantar. Esta medida busca legitimar esta práctica común".

La DGT planea llevar a cabo esta modificación mediante la alteración del artículo 36 del código de circulación, otorgando así autorización a los motociclistas para circular por fuera de la calzada en situaciones de congestión vial. Sin embargo, se establecerán dos condiciones que deberán cumplirse para evitar sanciones.

En primer lugar, se limitará la velocidad de circulación a un máximo de 30 kilómetros por hora. En segundo lugar, se exigirá el respeto a la prioridad de otros vehículos, especialmente bicicletas, que utilicen el arcén. A pesar de estas indicaciones, Navarro no precisó una fecha clara para la implementación de la medida, aunque aseguró que estaría vigente dentro de "esta legislatura".

Modificaciones en el Reglamento de Circulación

Autorización bajo ciertas condiciones

Fecha de entrada en vigor y condiciones

Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, señaló que la nueva normativa entraría en vigor mediante Real Decreto en 2025, según una entrevista en la revista Tráfico y Seguridad Vial. Sin embargo, persisten interrogantes sobre su implementación y los condicionantes que implicaría.

Condicionantes y detalles de la normativa

El texto de la nueva normativa establece que los ciclomotores deberán circular por el arcén derecho siempre que sea suficiente y esté correctamente transitable. En caso contrario, deberán ocupar la parte imprescindible de la calzada. Además, se prohíbe la circulación en posición paralela con otros vehículos en el arcén, salvo para los ciclomotores de dos ruedas, que podrán hacerlo en columna de dos sin invadir la calzada. Las sanciones por incumplimiento de estas normas podrían alcanzar los 200 euros.

En resumen, la DGT contempla la legalización de la circulación de motocicletas por arcenes como medida para mejorar la fluidez del tráfico en situaciones de congestión. Aunque aún no hay una fecha precisa de implementación, se espera que esta medida entre en vigor durante la presente legislatura, según indican las autoridades de tráfico.