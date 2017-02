Jesé: "Vengo a morir por la UD"

La oratoria del nuevo ídolo. Directo, sin concesiones. El latir salvaje del último galáctico en el reino barroco de Setién. "No vengo de vacaciones, estoy aquí para morir por la UD". Jesé Rodríguez Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 23 años) se puso ayer la elástica amarilla -hereda el dorsal '10' de Sergio Araujo- con un discurso sincero en su presentación de gala como segundo refuerzo del club amarillo.

Aclamado ante casi 10.000 fieles en el Gran Canaria, justificó su cesión hasta el 30 de junio por el PSG "por el amor y respeto que le tengo a este club". Tentado por la Premier League y Serie A, por ofertas que triplicaban su sueldo en la UD, su pasión va más allá de los billetes. "Es cierto que hubo otros clubes interesados, pero mi pensamiento siempre fue claro, y es lo que todo el mundo sabe que si salía era para venir a la UD. De ahí es el objetivo que siempre he querido para mejorar y dar todo y tratar de conseguir el objetivo [en relación a jugar en la Liga Europa]. No he tenido la oportunidad de hablar con los compañeros, trataré de adaptarme lo antes posible".

Vídeo de la presentación de Jesé:



A la hora de ponerse metas, se quita la careta. "Pienso que el equipo ahora está jugando bien, hay cosas a corregir como todos, estamos cerca de Europa. No es fácil el objetivo pero no hay que dejar de confiar y mirar hacia arriba. La UD siempre tiende a superarse y es un club triunfador (...) Es el desafío y la mayor motivación para mí", aseguró en presencia de sus padres, hermanos, su novia Auri Ruiz, su agente Ginés Carvajal, así como todo su círculo más íntimo -como Enrique Castaño, jugador de Las Palmas Atlético y con el que coincidió en la cantera del Real Madrid-.

Acepta la condición de ídolo, va en su ADN de combatiente: "Lo sé y me gusta". Agradeció la perseverancia y habilidad del presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez en su fichaje. "Desde hace años he tenido una relación profesional y de amistad. He venido algunas veces a Las Palmas y hemos estado como amigos. Tomamos café y comemos. El presidente es una gran persona. Somos buenos amigos".

Ahora o nunca

El exjugador del Real Madrid -94 partidos, 18 goles y que conquistó dos Ligas de Campeones- desvela que había llegado el momento de vestir de amarillo. "Era ahora o nunca; se habían dado todas las circunstancias. Es cierto que presionaban grandes clubes de Europa [Middlesbrough, Roma, Liverpool y AC Milán]; estoy agradecido, pero había un sentimiento muy grande por la UD", apostilla.

¿Está listo para jugar de nueve? Jesé, que trabajará hoy en solitario ya que el plantel tiene descanso, afronta el desafío de convertirse en el pistolero de Setién. "Una de mis cualidades fuerte es el gol, siempre he metido muchos goles, es verdad, pero lo importante es el equipo. Pueden marcar muchos compañeros. Lo importante al final es ganar. Si los meten otros compañeros también estaré feliz".

Compartirá vestuario con Prince (6 goles), Jonathan Viera (5), Marko Livaja (4), Momo (3) y Tana (3), y se pone de rodillas ante el potencial técnico de la UD: "Me gusta como juego, he hablado con Setién por teléfono. Sé que he acertado, estoy listo para morir por este equipo. Y por esta afición".

El infierno de París

En el PSG solo completó 14 duelos, en los que sumó dos tantos. Pasó de puntillas. En ese club de Champions, que pagó 25 millones de euros por el volcán de La Feria, conoció el silencio. "Se ha dado una serie de casos, el entrenador -Emery- decidió apostar por otros jugadores, no tuve continuidad. Me he dedicado a ser profesional, currármelo, me faltaron oportunidades. Pero no se pudieron dar. Vengo aquí a morir, a meter los máximos goles posibles y a ganar partidos".

Además, reconoció que tiene una espina clavada, alcanzar la condición de internacional absoluto. "Es lo que me falta, quiero debutar con España. Lo fui en todas las categorías inferiores y espero lograrlo. Sueño con ello, me motiva volver a la selección española".

El terremoto de la UD, que está valorado en unos trece millones de euros, se desmarca de la etiqueta de galáctico. El fichaje de los fichajes, la madre de las contrataciones, destila humildad y sacrificio. "No me considero un galáctico, gracias por el halago; soy uno más como mis compañeros en la UD".

Sobre el recibimiento en el Gran Canaria, se puso de rodillas ante la marea amarilla. Le pudo la emoción: "Sabía que se había organizado una buena en la Isla; pero nunca soñé con esto. Ahora solo queda devolverlo con goles y trabajo. Prometo sudor y dar mi vida por el escudo. Es el equipo de mi corazón, y es un día mágico. Quiero comenzar ya con los 'entrenos".

Hoja de ruta de 'Big Flow'

El '10' de la UD llega en su peso y "listo para jugar". Disputó su último partido oficial el 14 de diciembre con el PSG, en la Copa de la Liga. Famoso por su rol de cantante -en los géneros de rap y reggaeton-, apunta a la convocatoria de la 21ª jornada de la competición liguera ante el Granada [que se disputa el próximo lunes, en el estadio de Los Cármenes y desde las 19.45 horas].

Sería el regreso de un grancanario de oro, que se marchó de la Isla con catorce años para formar parte de la factoría de Valdebebas. Campeón de todo con el Madrid, cumple su sueño de vestir de amarillo y con la generación fantasía.

Se trata de la UD con más glamour de la historia, con galácticos como Jonathan Viera, Vicente Gómez, Prince Boateng, Marko Livaja, Momo, Roque Mesa, Tana...Liderados en el banquillo por el emperador de seda Setién, llega la hora de soñar con Europa. "Es nuestro desafío; lo vamos a conseguir".

Campeón del mundo de clubes con el Real Madrid, Jesé I, el despiadado, el pistolero de los 25 millones de euros, pide paso en el nuevo orden galáctico. Que tiemble el Granada. "Se lo debemos a la afición, trataremos de darlo todo. Vengo a morir por este escudo". La frase del combatiente rapero.

La gestión de Miguel Ángel Ramírez ha provocado que Setién tenga un arsenal de lujo. De Viera a Jesé, llega la hora de la verdad. Objetivo: hacer historia. La galaxia de plátano ya está aquí. Arde el Gran Canaria. La generación de los fantásticos ya tiene al terremoto.





Llegada de Jesé a Gran Canaria y prueba médica

Imágenes de la trayectoria de Jesé