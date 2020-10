Una profesora de una asignatura se ha vuelto viral después del mensaje que le envió a uno de los alumnos durante un examen. El mensaje ha sido compartido en las redes sociales por el usuario en cuestión de nombre Ismael. El usuario escribía:

"Remember el correo que me mandó una profesora después de acabar un examen". En el mensaje se podía leer "Hola Ismael, te he observado durante el examen llorar en repetidas ocasiones. ¿Todo bien? ¿Ha sido por nervios? Espero que tu examen te haya salido muy bien. La Dra ---- y yo corregiremos en la mayor brevedad posible".

No se sabe de que asignatura se había examinado Ismael, pero esperamos que tenga mucha suerte. Su profesora sin duda se ha ganado un pequeño hueco en nuestros corazones después de preocuparse por su alumno, algo que normalmente no se hace y se deja a cada uno a su aire. El tweet ya suma más de 3.100 retuits y más de 42.000 me gustas.