En medio de la cotidianidad, ¿te ha sucedido recibir una llamada desconcertante seguida de un simple "Goodbye" al otro lado? Desafortunadamente, estas son las denominadas "robollamadas", y es posible que no sea la primera ni la última vez que te encuentres con una. Sin embargo, no te preocupes, no se trata de una escena de película de terror, sino de una estrategia de marketing. Si quieres saber más sobre qué son, cómo protegerte de ellas y por qué continúan a pesar de la Ley General de Telecomunicaciones, sigue leyendo.

¿Qué son y para qué sirven las robollamadas? Las "robollamadas" son llamadas telefónicas ejecutadas por robots de teleoperadoras automatizados, cuyo objetivo principal es promocionar productos. Por lo general, estas llamadas comienzan con la numeración 91111. Aunque al inicio no se diga nada, en realidad son el preámbulo de una llamada por parte de un humano que se encargará de la venta. La idea es realizar un llamado masivo a números aleatorios para sus actividades comerciales. Si respondes, pueden conectarte con un operador humano tras un breve silencio, o simplemente te colgarán después de decir "Goodbye", lo cual podría ser una despedida programada. En ambos casos, obtienen información: tu línea está activa y receptiva. Si no respondes tras varias llamadas, actualizan su base de datos. Aunque no representan una estafa ni generan costos adicionales en tu factura, se consideran spam. ¿Por qué recibes estas llamadas y cómo evitarlas? Aunque colgar, reportar el número o bloquearlo son medidas temporales, hay opciones más efectivas para evitar estas molestas llamadas. A pesar de la Ley General de Telecomunicaciones, estas llamadas pueden seguir sucediendo bajo ciertas excepciones. El teletrabajo, a debate: "Hay supuestos planes organizativos que consisten en hacer 10 llamadas diarias" Si tienes una relación contractual con la empresa que realiza estas llamadas y has consentido recibir comunicaciones comerciales, podrían continuar. En este caso, debes modificar tus permisos de consentimiento según las condiciones de tu contrato con la empresa. Si desconoces el origen de las llamadas, inscribirte en la lista Robinson es una opción. Esta lista, designada por un organismo competente, reúne a aquellos que no desean recibir comunicaciones comerciales. En caso de persistir las llamadas tras inscribirte en la lista Robinson, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, para lo cual necesitarás documentación, incluso grabaciones de las llamadas. En conclusión Las "robollamadas" no representan una estafa, pero sí pueden ser molestas. Con la Ley General de Telecomunicaciones en vigor, existen medidas para protegerte. Detectar la procedencia, modificar permisos contractuales o inscribirte en la lista Robinson son opciones para evitar estas interacciones no deseadas. En caso de persistencia, recuerda que tienes derecho a reclamar ante la autoridad correspondiente.