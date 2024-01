Reza un dicho popular que si algo está, será por algo. Esto mismo han pensado vecinos y visitantes de Moya, en Gran Canaria, al ver un cartel de aviso en un local del citado municipio del noroeste de la isla.

En él se puede observar la prohibición de orinar fuera de un baño. Un aviso más que normal ante los distintos críticos de aquellos desaprensivos e incívicos que orinan en la vía pública. Aunque esto añade una amenaza, a modo de humor, en el que augura el destino de aquellos que incumplan esta advertencia. Para ello señalan dos huevos y unas tijeras. Y quien quiera entender, que entienda.

En Moya no se andan con chiquitas. pic.twitter.com/Y1IovVIq2t — Flavia Ym ?￰゚ヌᄄ (@FlaYnz) January 28, 2024

La usuaria Flavia Ym vio in situ este curioso cartel y lo ha publicado en 'X', antiguamente conocido como Twitter. La imagen se ha convertido en viral en la citada red social y ha generado mucho debate, además de humor.

“Es lo que procede. Los animalitos no entienden de otra forma”, expresa un usuario que se muestra a favor de que se implemente la condena que sugiere este cartel. “Es la rima fácil del municipio”, asevera el usuario @MundialesNius.

“Sé que no tienes mala intención, y a mí no me parece nada malo ese cartel (porque sé que es con humor). Pero si a alguien le da por poner un cartel amenazando a las mujeres de que como tiren un tampón al váter le desgarran la vagina, entra el Ministerio de Igualdad de oficio”, añade @RoberHdezGP.