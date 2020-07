Román Rodríguez: "No vamos a tocar la fiscalidad ni recortaremos el gasto público"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha vuelto a reiterar este martes que no se van a subir ni bajar impuestos para hacer frente a la crisis económica derivada del coronavirus.

"No vamos a tocar la fiscalidad ni recortaremos el gasto público", ha comentado en una comparecencia parlamentaria donde ha alertado de la "dureza" de una crisis económica "sin precedentes" que hará perder a la comunidad autónoma unos 1.500 millones en ingresos.

Ha insistido en que la fiscalidad "es clave" para mantener los servicios públicos y ejecutar infraestructuras y para ello debe ser "justa y suficiente", cargando a los que más tienen, de ahí que apoye subidas a los tramos altos del IRPF, impuestos a la riqueza y las tasas 'tobin' o 'google', por ejemplo.

Además, ha comentado que hay que "converger" con los países del entorno en materia fiscal y "perseguir" el fraude fiscal, que afecta al 25% de la economía de las islas.

Rodríguez ha recordado que subieron medio punto el IGIC "cuando podían" y alertado de que si se baja se puede poner en riesgo la "conquista histórica" del diferencial que hay con el resto de España. "No vamos a tirar de la cuerda", ha indicado.

Asimismo, ha valorado que se han obtenido 389 millones procedentes del superávit de 2018 y 2019 y se va a "pelear" por los 500 millones del convenio de carreteras que ha reconocido el Tribunal Supremo, avanzado que si es necesario también se acudirá el endeudamiento.

Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, ha acusado al Gobierno de Canarias de "no hacer nada" mientras desaparecen empresas y los autónomos cesan su actividad y se pregunta "a quién va a subir los impuestos" si desaparece el tejido productivo.

Ha señalado que Portugal, con un gobierno progresista, "ha bajado los impuestos, es de primero de Economía", y por ello, ha defendido una "bajada puntual" de la fiscalidad para estimular la demanda y la actividad.

"Están improvisando", ha espetado al consejero, a quien ha comparado con Leonardo Di Caprio, protagonista de la película 'Titanic', "agarrado a la tabla y hundiéndose con un gobierno paralizado".

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado el "compromiso" del Gobierno de no subir impuestos ni bajar el gasto público pues se van a "movilizar los ahorros" para hacer frente a la crisis. "La subida de impuestos debe ser la última opción", ha destacado.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha comentado que "no hay que asustarse" por subir los impuestos a las clases más altas, entre otras crisis, porque cuando hay una crisis económica "todo el mundo mira hacia el Estado" y para ello hacen falta recursos. "Hay que tener ingresos, si no, la ecuación no sale", ha indicado.

Un gobierno "blando" con el Estado, según el PP

Por Nueva Canarias (NC), Esther González ha tildado de "demagógico e irresponsable" el discurso de bajar impuestos ya que hacen falta recursos económicos para "corregir los desequilibrios" sociales mientras que Fernando Ensenat, del Grupo Popular, ha comentado que la población "no se cree" al Gobierno pues ya subieron impuestos en enero y van a apoyar otras subidas en las Cortes.

Ha comentado que el Gobierno de Canarias es "blando" y no reclama al Estado el dinero que "debe" al archipiélago, al tiempo que ha pedido beneficios fiscales para estimular el empleo, bajar el IGIC turístico y flexibilizar el REF.

Iñaki Lavandera, del Grupo Socialista, ha comentado que "lo que necesita el turismo" es un Gobierno con capacidad de gasto, valorando la "prudencia" de no subir ni bajar impuestos en plena crisis y criticando la bajada de medio punto del IGIC que hizo el anterior Ejecutivo y provocó que se recaudaran 150 millones menos.