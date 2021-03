Abián Montesdeoca, uno de los miembros del equipo del Servicio Canario de Salud, que atendió a la niña migrante fallecida este domingo en Gran Canaria, atendió en la mañana de este lunes, 22 de marzo, al programa de la Cadena SER 'Hoy por Hoy', donde explicó que la menor de dos años que fue reanimada en el muelle de Arguineguín y finalmente falleció no se llamaba 'Nabody', aunque confirmó que era una de las menores ingresadas en el hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

"En estos días han llegado muchos niños pequeños que han precisado ingreso, en ocasiones no acompañados de sus madres. Eso ha dificultado su identificación y todo el mundo ha hecho elucubraciones, poniéndole nombre a los niños sin hablar con sus madres", aseguró el profesional sanitario en el programa conducido por Ángels Barceló. En la patera en la que llegaron todos ellos viajaban 52 personas: 29 mujeres (una de ellas embarazada), 14 hombres adultos y nueve niños. Todos los niños acabaron en el hospital y varias mujeres.

"Había alguna esperanza de que la niña remontase" Tras entregar a la Asociación de Voluntarios Isla de La Palma la medalla al mérito de la Protección Civil que concede la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Anselmo Pestana ha declarado que se tenía alguna esperanza de que la niña remontase, pero llegó en condiciones "muy malas". El delegado del Gobierno en Canarias ha hecho un reconocimiento a quienes colaboran en las tareas de rescate en la mar y ha añadido que se ha intentado salvar la vida de una niña que lo único que hacía era acompañar a su madre en un intento por buscar un mundo mejor. Anselmo Pestana ha insistido en que se pone el acento en el verdadero drama de la inmigración, el de las personas que pierden la vida en un trayecto muy difícil hacia Europa. Ha añadido que se ve la muerte de muchas personas pero no se ve la de otras muchas que intentan llegar. EFE

Nunca pudo abandonar la unidad de vigilancia intensiva, debido a que permaneció siempre en estado crítico y bajo observación. Los esfuerzos del personal sanitario que velaba por ella y que no abandonó la esperanza de salvarla hasta el fin no han impedido, en cualquier caso, que este domingo muriera, en circunstancias sobre las que no se han facilitado detalles. La niña viajaba en la patera acompañada por una hermana, también menor, que está hospitalizada, pero en situación menos grave, y por su madre, que pudo despedirse de ella, ha confirmado a Efe una de las personas que las acompañó en las últimas horas.

Sobre el resto de niños ingresados ha asegurado que todos ellos evolucionan favorablemente y no descarta que sean dados de alta durante esta semana.

El Complejo del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, acoge a 19 migrantes procedentes de dos pateras arribadas a la Isla que están en planta, 11 menores y ocho adultos, además de al hombre que sigue en cuidados intensivos

La muerte de la pequeña ha subido hasta 19 el número de personas migrantes que han fallecido tratando de alcanzar un nuevo país en la ruta canaria en lo que va de 2021, teniendo en cuenta solo aquellos de los que se tiene constancia en las islas, bien porque acabaron sus días ya en tierra, porque hallaron sus cadáveres en las pateras o porque sus compañeros de travesía han manifestado que perecieron en el mar.

"No hay palabras para describir tanto dolor"

El fallecimiento de una menor de dos años a la que en un primer momento se llamó erróneamente Nabody ha sido muy lamentado en redes sociales. El líder el PP, Pablo Casado, ha calificado de "desgarrador" su muerte y ha aprovechado para reclamar al Gobierno "un pacto de inmigración" sin "buenismos ni radicalismo, con control eficaz de fronteras y cooperación con los países de origen". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, califica de "aldabonazo en la conciencia de todos" la muerte de Nabody agradece a las personas que han tratado de mantenerla con vida. La pequeña, originaria de Mali, "buscó una vida mejor" sin éxito, señaló el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter ante la noticia de la muerte de la menor en la unidad de medicina intensiva del hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde luchó por seguir adelante desde el martes, cuando fue reanimada tras llegar a la isla en situación de parada cardiorrespiratoria. Todos la llamaban equivocadamente Nabody.

