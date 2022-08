El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya ha encendido el contador de sus vacaciones de verano en Lanzarote. El líder socialista llegó sobre las doce del mediodía de hoy, 3 de agosto, con su familia al Aeropuerto César Manrique-Lanzarote. Está previsto que se hospeden en la residencia La Mareta, ubicada en la localidad turística de Costa Teguise.

Su llegada no fue tan «sonada» como en otros años, el presidente entró en la instalación sin hacer mucho ruido. No hubo convoy de la Guardia Civil, ni despliegue de seguridad en la puerta; solo lunas tintadas, varios coches entrando y saliendo, discreción y mucha prisa. El presidente pisó la finca sobre las 12 de la mañana, pero antes de su llegada el movimiento en la zona fue constante. El personal de seguridad no paró de entrar y salir y los buzos de los GEAS de la Guardia Civil inspeccionaron la costa colindante a la residencia de cara a la llegada del presidente. Miembros del equipo de Sánchez también pasearon por las rocas junto al mar en las que el presidente se ha dado algún baño en años anteriores. Durante la mañana también entraron a la residencia trabajadores y personal de mantenimiento y encargados del cáterin.

La visita despertó el interés de numerosos medios de comunicación que se desplazaron hasta La Mareta para cubrir la llegada de Sánchez y su familia, una noticia que siempre genera expectación. Pero el líder socialista prefirió no salir del complejo en su primer día de vacaciones. La familia pasó la jornada dentro de La Mareta y a los únicos que se les pudo ver disfrutando de la costa fueron a los dos perros que acompañaron a la familia en su viaje hasta las Islas. Incluso, algunos miembros de seguridad se animaron en varias ocasiones a jugar con ellos. Durante todo el día se respiró un fuerte hermetismo sobre la actividad diaria del presidente y su familia dentro de la finca.

Casi hubo más movimiento los días previos a la llegada de Sánchez, en los que una decena de personas se encargaron de poner a punto la playa donde descansa la familia. Se han realizado labores de limpieza en la arena y las rocas de ramas, algas y desechos marinos. También se trabajó en adecentar los jardines y los árboles de la residencia.

Promesa de ir a La Palma

El presidente Sánchez no tuvo prisa por darse el primer baño del verano en aguas canarias porque cuenta con bastante tiempo para disfrutar de las bondades de Lanzarote ya que pasará -si nada cambia- los próximos 20 días en esta casa. Al menos hasta el Consejo de Ministros que tendrá lugar en Madrid previsiblemente el próximo 23 de agosto. Lo cierto es que estas serán las vacaciones más largas del líder socialista desde que llegó a Moncloa. Durante este periodo el presidente plantea desplazarse a La Palma a cumplir su promesa de regresar a la isla para comprobar cómo avanza la reconstrucción de los daños del volcán.

Además de esta visita, el presidente va a interrumpir su tiempo libre en Lanzarote para mantener un encuentro con el jefe del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, a finales de esta semana. No es la primera vez que el líder canario visita a Sánchez durante su periodo vacacional. Todavía no se ha cerrado la fecha exacta, pero se espera que la reunión se produzca el próximo domingo en el Cabildo de la isla.

Entre encuentros y visitas oficiales, fuentes cercanas al presidente aseguraron ayer que el líder socialista utilizará las mañanas de sus vacaciones para hacer «mucho deporte» en los paisajes naturales de la isla y que dedicará las tardes libres a la lectura en la instalación ubicada en Teguise.