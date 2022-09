Coalición Canaria exigió hoy que Canarias tenga “plena autonomía” en la gestión de Costas tras la transferencia de las competencias anunciada para el 1 de enero de 2023. Los nacionalistas temen, tras el decreto aprobado por el Consejo de ministros hace unos días, que la trasferencia sea “una simple puesta en escena que complicará aún más la gestión por la tutela del Estado”, que seguirá emitiendo informes preceptivos.

Así lo denunció hoy el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, que enfatizó en el esfuerzo que se hizo en 2018 “no solo institucional sino del conjunto de la sociedad para aprobar un Estatuto de Autonomía que atendiera a las realidades de Canarias, entre ellas, la gestión de Costas”.

Quintero señaló que la protección y conservación de la costa es uno de los objetivos que rigen un traspaso que debe hacerse “sin condiciones ni excusas”. En este sentido, señaló que tanto el Ejecutivo estatal como el canario “nos llevan mintiendo desde el inicio de la legislatura, planteando distintas fechas para la transferencia y tres años y medio después de anunciar y desmentir fechas plantean unas condiciones que no se ajustan ni con la realidad de Canarias ni con lo recogido en el Estatuto de Autonomía”.

El diputado nacionalista rechazó el nuevo escenario que plantea Madrid e insistió en que complicará “más la gestión y los trámites no solo a nivel particular sino entre instituciones” lo que podría suponer “un callejón sin salida no solo para los expedientes en un futuro sino para los que ya están abiertos y que esperan por el traspaso de las competencias a la Comunidad Autónoma”.

Quintero exigió al Gobierno de Canarias que “pelee” por un traspaso que “se ajuste a lo recogido en el Estatuto” y que impida que “se convierta en una herramienta más para la burocratización y judicialización de conflictos que tardan años en resolverse”. Asimismo, recordó que “si hay un territorio donde se justifica que las competencias de Costas recaigan sobre la Comunidad Autónoma es Canarias” y argumentó que “lo único que tiene que hacer el Gobierno del PSOE es cumplir con lo que ellos mismos respaldaron al aprobar el Estatuto de Autonomía”.