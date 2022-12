Definitivo: quince viajes al mes como mínimo para viajar gratis en guagua

A partir del 1 de enero viajarán gratis en guagua y tranvía en Canarias, quienes utilicen al menos quince veces al mes los servicios de transporte públicos por carretera, ya sean urbanos o interurbanos y estén en posesión de un bono de residente en algunas de sus modalidades. Así lo han decidido el Gobierno de Canarias y los siete cabildos insulares en la reunión que han mantenido este miércoles. Esta y otras cuestiones, se trasladarán a un protocolo de actuación que rubricarán todas las partes antes de que finalice el año.

Si no se está en posesión de un bono de residente -no bonoguagua- en alguna de sus modalidades, lo primero es realizar la petición al servicio insular de transportes correspondiente. Esa tarjeta tiene un coste de unos cinco euros -depende de cada cabildo- que sí hay que pagar. Todos ellos tienen digitalizado el proceso de solicitud. Después, ya con la tarjeta en la mano, habrá de validarse en alguno de los puntos habilitados para tal efecto o cumplimentar ese trámite de manera on line. A partir del día 1 de enero, no supondrá desembolso alguno para los usuarios.

Llegado febrero habrá que repetir el trámite para continuar disfrutando de esa gratuidad. Ese será el momento de comprobar si se ha utilizado al menos las quince veces que se han fijado. De no haber alcanzado ese límite, habrá que pagar. ¿Cuánto? La mitad del coste habitual, tal y como sucede desde hace unos meses.

Tercera reunión

Este ha sido el resultado más evidente del tercer encuentro que el Gobierno de Canarias ha mantenido con los cabildos desde que se conoció la inclusión, vía enmienda de Coalición Canaria (CC) en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 de un partida para sufragar la medida. Sin mencionarlos, tanto el consejero regional de Transportes, Sebastián Franquis, como alguno de sus homólogos insulares cargaron de nuevo contra los nacionalistas por, según explicaron, "difundir la idea de que la guagua va a ser gratis para todo el mundo". En su opinión, a esa afirmación le restaría la coletilla "para todo el mundo que cumpla las condiciones que se exigen".

El 80% de los 81 millones de euros previstos para sufragar la medida llegarán a Canarias en el primer trimestre de 2023

El 80% de los 81 millones de euros previstos en la cuentas nacionales -64,8 millones- llegarán "en el primer trimestre del año", apuntó Franquis. Se repartirán conforme a la información sobre usuarios que cada isla hizo llegar al Ministerio de Transportes. Se destinará íntegramente a sufragar "el 25% que de forma habitual pagan los viajeros, porque el otro 75% ya lo subvencionan", aclaró Franquis, las instituciones insulares de forma habitual. El otro 20% lo librará Madrid antes del 30 de junio. En ese proceso de liquidación, o ajuste fino, se estudiará cómo ha funcionado la gratuidad hasta el 30 de mayo y "si son suficientes los 81 millones" para el conjunto del año. Para quienes cojan la guagua de manera esporádica, "el pago directo sigue vigente como hasta ahora", expuso el consejero.

Además de abaratar el coste de la vida a los ciudadanos, la gratuidad de las guaguas tiene como objetivo atraer a un mayor número de ciudadanos que, de adherirse a las ventajas, dejarían el coche en casa, con lo que se reducirían las emisiones de gases nocivos a la atmósfera.