Torres presume en Madrid de gestión y estabilidad y confía en repetir con sus socios

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, compareció hoy en un acto público en Madrid para repasar sus casi cuatro años de gobierno y presumió de gestión y de estabilidad al frente de la coalición que comanda, y se mostró convencido de que las elecciones autonómicas de mayo darán a los cuatro partidos del ‘pacto de las flores’ (PSOE, NC, Podemos y ASG) la oportunidad de repetir, aunque evitó aclarar si, en caso de necesidad, entablará conversaciones con otras fuerzas políticas como CC o el PP para martenerse en el cargo, algo que, aseguró, no hará en ningún caso con la ultraderecha de Vox. Torres, durante su participación en el Nueva Economía Fórum ante cerca de cien invitados con presencia de representantes empresariales y diversos cargos políticos canarios, insistió en las dificultades con las sucesivas crisis que ha tenido que hacer frente el gobierno regional a lo largo de la legislatura, pero hizo un balance sin un resquicio de autocrítica, y dio por cumplidos todos los objetivos planteados en su investidura, señalando no solo la cohesión de su equipo de gobierno, sino los acuerdos alcanzados con la oposición en el ámbito del Parlamento de Canarias, y con los distintos agentes económicos y sociales, destacando además la importancia de los fondos europeos y el “compromiso” del Gobierno central para hacer frente a la situación especial del Archipiélago.

En la víspera de la inauguración de Fitur 2023, Torres destacó que en 2022 se consiguió alcanzar el 96% de los visitantes el año anterior a la pandemia, con más de 14,6 millones de turistas, con la particularidad de que pese a todo se ha logrado mayor facturación. “Han sido muy buenos datos en un año de transición de cara a lo que esperemos que sea ya la normalidad durante este año de 2023”, afirmó Torres antes de recordar que las previsiones para los primeros meses es de un aumento del 25 % de plazas aéreas respecto a 2019, y de más de un 12 % para el verano, siempre contando con que la incertidumbre internacional respete esas previsiones. Canarias cierra 2022 con 14,6 millones de turistas, el 96% de los que llegaron antes de la pandemia Sobre los fondos europeos y tras recordar que Canarias ha recibido más de 600 millones, destacó que las RUP han planteado una estrategia de uso para energías limpias y cambiar el modelo energético. Precisamente para abordar esta cuestión Torres se reunió el lunes con la vicepresidenta tercera del Gobierno central y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con la vista puesta en la gestión de los 467 millones destinados a Canarias en el marco del proyecto de ‘Islas Sostenible’. “La voluntad es que ningún euro se pierda y a pesar de la escasez de recursos humanos para la gestión y de las dificultades administrativas, tenemos que ir respondiendo con los plazos” para los distintos hitos planteados en ese sentido como ampliar el parque de los coches eléctricos y de recargas eléctricas, o para las plantas eólicas en el mar y en tierra, entre otros objetivos. “No hay marcha atrás a la apuesta por las energías limpias en Canarias”, recalcó el presidente. Canarias 'obligará' a la transformación verde de las Islas para lograr el 100% de descarbonización en 2040 Torres resaltó el fenómeno de las migraciones como una de las cuestiones que han marcado la legislatura provocando la crisis humanitaria en las Islas durante el 2021 con la llegada de más de 30.000 migrantes y destacando que “este es un asunto que tiene que ver con la UE”, marco en el que considera que tiene que producirse un acuerdo entre todos los países miembros. Reclamó en este sentido que el Gobierno central que preside Pedro Sánchez haga un esfuerzo para que ese pacto migratorio europeo se alcance durante la presidencia española de la UE en el segundo semestre del año, periodo que además coincidirá con la parte final de la presidencia canaria de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). "Estos movimientos no pueden reducirse a que lo tengan que recibir solo los territorios fronterizos", afirmó Torres, quien atribuyó la reducción de un 30 % de la llegada de inmigrantes al Archipiélago durante el año pasado al restablecimiento de las relaciones entre España y Marruecos, advirtiendo que "cuantos más movimientos ultras aparezcan en Europa, mayores dificultades habrá para dar una respuesta a este problema". Sobre a Marruecos, país al que Torres pretende realizar un viaje oficial antes del inicio de la campaña electoral, resaltó que a Canarias siempre le interesará una buena relación de vecindad más allá de las discrepancias que puedan surgir en los distintos ámbitos de discusión entre ambos países porque “cuanto mejor sea esa relación, mejor podremos defender nuestros intereses y mejor información tendremos”. En todo caso, no entró a valorar ninguna de esas cuestiones de fricción con Rabat, aunque sí rechazó que España pueda retomar la investigación de hidrocarburos en las aguas españolas como sí está haciendo Marruecos en las de su jurisdicción. “Canarias apuesta por un turismo sostenible. Nos oponemos a tengamos que seguir dependiendo del petróleo”, zanjó el mandatario regional. Repetir ganando En el ámbito político interno de cara a las elecciones de mayo, Torres insistió en que el PSOE aspira a repetir con la Presidencia siendo el primer caso en Canarias en que el candidato que ostenta el cargo ganará las elecciones. “Nos vamos a presentar para ganar y repetir y lo lógico es que si la gestión del Gobierno está bien valorada podamos repetir la fórmula, pero eso ya lo veremos con las sumas aritméticas”. “Lo mejor sería que si las cosas funcionan, no ‘menearlo’, como decía el Quijote”, afirmó. Reconoció que la mayoría absoluta es casi imposible por el sistema electoral canario, y dijo que si los números del actual pacto no dan para repetir, confiaba en que no se repita tampoco la posibilidad de un pacto como el que intentó la derecha en 2019, donde pudo darse el caso de que ganara la presidencia la tercera fuerza política, (PP) sin que ni siquiera fuera a ser presidente el había sido candidato de esa formación. “Eso era legítimo, pero no es lo que dijo la ciudadanía en las elecciones”, advirtió, reconociendo implícitamente la posibilidad de que el PSOE se podría sentar a negociar con CC o los populares para formar gobierno si fuera necesario. “Nos vamos a presentar para ganar y repetir; lo mejor sería que si las cosas funcionan, no ‘menearlo’, como decía el Quijote” Sobre el riesgo de que la agenda política nacional y las decisiones del Gobierno central en asuntos como la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por la malversación en los pactos con ERC para pasar página del ‘procés’ de Cataluña, pueda afectar a las expectativas electorales del PSOE en Canarias, Torres aseguró que “ya veremos que sucede en la campaña, porque la ciudadanía va a votar a aquellas formaciones con las que se sienta bien”. Confió en que acabará calando en el electorado la gestión económica y social del actual Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos, además de la de los propios gobernantes que se presentan a las elecciones de mayo, como es su caso. “Confío en que los ciudadanos apoyen a los gobiernos que apuesten por una política social que mejore la vida de la gente, que haya más empleo, a que podamos llegar mejor a final de mes, a que se cumpla con la ley de Dependencia, y a las apuestas por mejorar la sanidad y la educación”, aseguró. Sobre las cesiones del Gobierno de Sánchez a los independentistas catalanes en relación con los condenados por el ‘procés’, aseguró que “somos 17 comunidades diversas y hay cuestiones en las que hay que avanzar y creo que hoy España no se rompe frente a lo que pasaba con los gobiernos de Rajoy, cuando se produjeron declaraciones unilaterales de independencia y se celebraron referéndums ilegales”. “Yo quiero que se camine, con errores que seguramente se puedan cometer, pero con el debate sosegado de un país donde hayan menos violencia, más integridad y más conciencia de Estado teniendo en cuenta que el propio Estado reconozca la singularidad de cada uno de los territorios”, resaltó el presidente de Canarias. Bolaños: “Un presidente exigente que no da problemas” La nueva aparición pública del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en un foro de debate en Madrid sirvió para demostrar la plena sintonía entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, cuyo ministro de la Presidencia y principal interlocutor entre ambas administraciones, Félix Bolaños, se encargó de la presentación antes de salir disparado hacia el Consejo de Ministros que estaba a punto de comenzar en el Palacio de La Moncloa. En su breve alocución, Bolaños no escatimó elogios para un invitado al que otorgó talla de “gran presidente y gran político” con vocación de “servicio público incluso antes de entrar en política” por su procedencia profesional, la de maestro de escuela, pero también por su demostrado talante dialogante desde todos los puestos políticos ocupados, desde una concejalía del ayuntamiento de Arucas con la que inició su carrera, hasta la presidencia de Canarias que ostenta ahora y aspira a renovar. Bolaños destacó la capacidad de Torres para llegar a acuerdos como también quedó demostrado, según él, en la negociación del actual pacto gobernante en Canarias de cuatro formaciones distintas, o en los acuerdos para la reconstrucción de La Palma por la erupción del volcán con instituciones de diferentes colores políticos. Obviamente, el ministro resaltó los acuerdos alcanzados entre los gobiernos regional y central, mencionando por ejemplo el del poner fin al litigio sobre lo que él llamó el “plan de carreteras”, en referencia al convenio de obras viarias “que estaba estancado y que él ha logrado que se reactive”. Bolaños trazó la cuadratura del círculo en política al señalar a Torres como un “presidente exigente” con el Gobierno central, pero que “siempre busca soluciones y no crea problemas”, y para el que ofreció “todo el apoyo” desde La Moncloa.