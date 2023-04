Podemos Canarias empuja a la unidad con Yolanda Díaz antes del 28M para evitar más desgate electoral

Podemos Canarias aspira a que las tensiones en el ámbito estatal entre su formación y la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la presidencia con la nueva marca Sumar, Yolanda Díaz, se relajen lo antes posible. El partido morado en las Islas defiende la unidad de la izquierda ante todo y, por ello, va a seguir «empujando» para que se produzca un proceso unitario antes de las elecciones del 28 de mayo, pues aunque Sumar no concurre a los comicios autonómicos, locales e insulares, las trifulcas estatales pueden desgastar aún más a Podemos.

En Canarias se está viviendo también un proceso de división de las formaciones de izquierda, pese a que durante un año Podemos intentó la confluencia en una mesa de negociación donde se encontraban además Izquierda Unida (IU), Sí se puede, Equo y Más Canarias, sostiene Laura Fuentes, coordinadora autonómica de Podemos, que también trató de atraer a su excompañero de partido y exdiputado nacional, Alberto Rodríguez, con su Proyecto Drago. El exparlamentario optó por no unirse y por captar a las máximas organizaciones posibles en su nueva iniciativa, y logró que Equo se sumara junto a Los Verdes, conformando Drago Verdes Canarias.

Laura Fuentes: «Ojalá hubiera un acto electoral en Canarias con Ione, Irene y Yolanda»

Mientras, Más Canarias, partido vinculado al de Íñigo Errejón en las Islas, también decidió abandonar la mesa de negociación con Podemos, y la formación morada, finalmente, concurrirá a las elecciones autonómicas, insulares y locales, con Izquierda Unida (un pacto a nivel de autonomías) y Sí se puede, que tiene mayor implantación en Tenerife.

Esta evidente división de la izquierda en el Archipiélago puede pasar factura al bloque de Podemos, IU y Sí se puede, pues la nueva confluencia que lidera Alberto Rodríguez no quiere ni oír hablar de acercamientos con su antiguo partido en las Islas -por el que fue elegido diputado nacional por la circunscripción de Tenerife en la pasadas elecciones generales-.

El sociólogo Armando Peña, de Hamalgama Consultores y Ágora Integral, afirma que la confluencia de Proyecto Drago tiene complicado, hoy por hoy y según los datos que manejan, superar el 4% regional de votos o el 15% insular, necesarios para acceder al Parlamento, por lo que obtendría un porcentaje residual, pero sí le restaría numeroso votos al bloque de izquierdas de Podemos.

Laura Fuentes lamenta la desunión. Afirma que lo intentó pero no se pudo y opina que si fueran unidos podrían incluso optar a la Vicepresidencia del Gobierno, en una nueva reedición del pacto de progreso, e incluso sin alguno de los formaciones del actual cuatripartito. En cualquier caso, la coordinadora de Podemos maneja con optimismo que su confluencia se mantendrá estable en diputados (tiene cuatro). Pero si a esta división de la izquierda en Canarias se unen, encima, los efectos de la batalla nacional entre Podemos con Yolanda Díaz, la formación morada en las Islas podría sufrir aún un mayor desgaste.

«Aunque Sumar no se presente las personas pueden tener confusión de marcas con las generales», explica Peña, por lo que las pugnas no son buenas. Además, considera que Yolanda Díaz tiene todas las de ganar en este enfrentamiento y se proyecta como una triunfadora en las elecciones generales porque representa una marca nueva, aunque cuenta con mucha trayectoria y un discurso muy coherente, opina, y «eso significa ilusión y nuevas ideas», remarca. Si Podemos entra al final en Sumar, que es lo que se prevé que ocurra, Díaz puede obtener un buen porcentaje de votos, en torno a un 18 a 20% y podría renovar con el PSOE.

Pablo Iglesias: Ir por separado sería una tragedia

Pablo Iglesias señaló estos días el daño que supondría que Sumar y Podemos concurrieran por separados a las elecciones. Laura Fuentes coincide en que esa situación es no es buena, y puede proyectarse en las elecciones autonómicas, y si hay menos gobiernos autonómicos repercutirá en el futuro Gobierno nacional, reflexiona. La coordinadora de Canarias de Podemos acudió el pasado sábado junto a Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, al Consejo Ciudadano Estatal, donde estaba la cúpula de la formación, entre ellas Ione Belarra e Irene Montero, y una máxima representación territorial. Fuentes expone que tanto ella como Noemí Santana defendieron llegar a procesos unitarios para conservar el Gobierno de Canarias y el estatal, una unidad «obviamente sin cheques en blanco y sin falta de respeto», precisó, pero que se debe producir.

En su opinión, Yolanda Díaz «es una buena candidata a la presidencia», si bien hay cuestiones que se deben limar. En Canarias, por ejemplo, Díaz simpatiza con Proyecto Drago y este es una clara oposición a Podemos, IU y Sí se puede. En Madrid, la formación morada e Izquierda Unida se enfrentan a Más Madrid; en la comunidad valenciana a Compromís, es decir, Díaz deberá elegir con precisión los pasos que da para no molestar a unos y a otros.

La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que no va a apoyar a nadie en la campaña electoral del 28M, aunque el pasado domingo en el acto de su puesta de largo para anunciar su candidatura a las elecciones generales, en un polideportivo abarrotado en el corazon de Madrid -encuentro al que no acudió Podemos pero sí IU que está claramente dispuesta a apoyar a Díaz en las generales-, la líder de Sumar lanzó piropos al alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) o a las aspirantes de Más Madrid a la Comunidad y el Ayuntamiento, Mónica García y Rita Maestre, lo que generó un profundo malestar en Podemos.

La coordinadora del partido morado en Canarias lo tiene claro: «A nosotras nos encantaría que antes de las elecciones del 28M hubiera un acto con Ione, Irene y Yolanda en las Islas defendiendo el Gobierno de progreso de estos cuatro años» para dar una mayor fortaleza a la candidatos de las Islas. Pero las espadas están, por ahora, en alto entre Belarra y Díaz.

Y, mientras tanto, el PSOE no esconde su preocupación, y por un lado jalea a Podemos para que apoye a Díaz, una persona más cercana a los ideales socialistas, pero por otro teme que la líder de Sumar le reste votos. Desde Canarias, entienden, no obstante, que la división de esa franja a la izquierda del PSOE «no es buena» para los resultados electorales generales, y tampoco en el caso de las Islas, la fragmentación existente entre el bloque de Podemos, IU y Si se puede y el de Proyecto Drago, Equo y Los Verdes. Ese voto de izquierda se podría diluir y no podría ser usado para una nueva alianza de progreso, y, según fuentes consultadas, preocupa a los socialistas canarios.

El PSOE regional observa con preocupación la división de ese bloque de izquierda

Por ello, ven mejor que Podemos y Sumar concurran juntos. En Canarias esa división en la elecciones autonómicas parece irresoluble y más cuando Alberto Rodríguez ha expresado que censura el pacto de la flores.