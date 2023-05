Ángel Víctor Torres afronta la campaña con la seguridad de que los ciudadanos valorarán «el esfuerzo realizado». Se presenta como un candidato cercano y asegura «ser el mismo» que en 1999 comenzó su carrera política en Arucas. Confía en revalidar el ‘pacto de las Flores’ y tiene claro que no quiere cerca a Vox.

Contando los días. El candidato socialista, Ángel Víctor Torres, reconoció ayer en el Foro de Prensa Ibérica en Canarias que está arrancando los días del calendario hasta llegar a la cita con las urnas el próximo 28 de mayo. La campaña aún no ha empezado, pero el secretario general del PSOE en las Islas no tiene miedo a enfrentarse al proceso porque tiene claro que la gente «reconoce el esfuerzo realizado» en los últimos cuatro años. «No sé si votarán o no, pero la gente valora que a la Presidencia haya llegado un tío normal», apuntó el líder del Ejecutivo canario, quien aseguró «ser el mismo» que comenzó la carrera política como concejal del Ayuntamiento de Arucas en 1999.

«Los que me conocen bien lo saben», añadió Torres ante un público lleno de representantes del Partido Socialista en Canarias. Sebastián Franquis, José Antonio Valbuena, Elena Máñez, Nira Fierro, Nayra Alemán o Augusto Hidalgo, fueron solo algunos de los presentes. El presidente canario intentará revalidar el cargo bajo la idea de «consolidar el cambio» a pesar de que, recordó, la oposición utiliza la palabra «cambio» para sus campañas. «Los que piden un cambio estaban hace nada gobernando, el verdadero giro llegó cuando salió CC del gobierno después de 26 años», apuntó el candidato socialista.

Entre propuesta y propuesta Torres reconoció estar leyendo en sus «pocos» ratos libres la obra de Ignacio Varela, Por el cambio: 1972-1982_ como Felipe González refundó el PSOE y lo llevó al poder. Un texto que casualmente narra la histórica campaña que llevo al líder socialista a lograr en 1982 la primera mayoría absoluta de un partido en la democracia española. Consiguió un total de 202 diputados.

No cierra puertas

Con ese ejemplo el candidato de los socialistas afronta una campaña en la que parte con la idea de revalidar el pacto de las Flores junto a NC, Podemos y ASG, pero no cierra la puerta a ninguna «fuerza democrática». «Lo normal es que repitas compañeros, pero ya veremos lo que pasa después del 28 de mayo», aclaró Torres, quien insistió en la importancia de haber mantenido un «gobierno estable» toda la legislatura.

«Nadie daba un duro por nosotros, nos decían que no llegaríamos ni a diciembre y al final somos de los pocos que se han mantenido unidos hasta el final», puntualizó.

La única línea roja que pone Torres de cara a los posibles pactos que surjan tras los comicios del 28 de mayo es a Vox. El presidente canario se niega a dialogar con una fuerza que, según sus palabras, «viene a acabar con la autonomía» y se presentan como «enemigos de la comunidad». Es más, el presidente se sintió orgulloso de que en las instituciones canarias no exista, por le momento, ningún representante del partido que lidera Santiago Abascal.

Y es precisamente la ausencia de Vox en el Parlamento canario una de los ingredientes que, según Torres, conducen a la «buena sintonía» existente entre los diputados canarios. «Ante tantas adversidades hemos aprendido que el único camino es la unión y el consenso y nuestra relación personal es buena», afirmó el líder socialista, quien aprovechó para recordar los grandes compromisos adquiridos durante la legislatura gracias al entendimiento de los parlamentarios.

Entre los acuerdos mencionó la aprobación de la Ley de Cambio Climático; la Ley de Renta Ciudadana; la Ley Trans; la Ley de Economía Social; las Leyes de Cultura y Juventud; la Agenda Canarias 2030; el Plan Reactiva; y el Pacto para reducir la brecha salarial.