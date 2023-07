¿Qué balance hace tras las elecciones generales?

El PP ha tenido muy buenos resultados, con un crecimiento de 47 escaños. Es verdad que las expectativas eran más altas todavía pero también es la primera vez que logramos que nuestro candidato, en este caso Alberto Núñez Feijóo, ganó a la primera. Esto es significativo porque el partido vino de su mayor crisis, tras atravesar un momento en el que se llegó a plantear el refundar el partido o incluso cambiarle el nombre.

¿Esperaban más apoyo en Canarias?

Me ha pasado casi igual que a Feijóo. Llevo al frente del PP un mes más que él y encontró un partido que necesitaba cohesión y músculo para ser la alternativa al Gobierno. Al decirlo, había quien pensaba que era un iluso. Estoy contento tras las elecciones autonómicas y las nacionales, en estas últimas logramos crecer en dos diputados. Quizás esperando que íbamos a tener algún representante más en el Senado, pero han sido unas elecciones atípicas.

¿Ve posible que Feijóo sea investido presidente?

Mientras haya posibilidades hay esperanza. Si no fuera así, él lo diría. Feijóo mantiene abierta su línea de negociación pero es verdad que hay tres opciones: que gobierne el partido que ha ganado, el PP, que gobierne por primera vez el que no ha ganado, el PSOE, o una repetición electoral.

«Los recortes no llegarán por el Gobierno de Canarias, sino por la Unión Europea»

¿Qué le parece que se hable de que Ayuso debería ser la candidata en caso de repetición?

Un debate estéril, necesario e injusto. Solo unos pocos son capaces de conseguir lo que Feijóo ha conseguido en un año.

Zapatero ha dicho que si se revirtieran ejecutivos como el de Canarias, donde no gobierna la lista más votada, el PSOE estudiaría abstenerse y hacer presidente a Feijóo. ¿Lo apoyaría?

Los tiempos se tienen que respetar. Es fácil opinar cuando has visto la jugada tras acabar el partido de fútbol. Feijóo dijo a Pedro Sánchez que gobernara la lista más votada y el PSOE no lo defendió. Feijóo me pidió que no cerrara las negociaciones hasta que el PSOE contestara y el PP en Canarias lo hiciera, dimos tiempo suficiente para que aceptaran lo que entendemos como más justo, que gobierne la lista más votada.

Feijóo llamó el lunes a Fernando Clavijo para intentar recabar el apoyo de CC. ¿Estaba al tanto?

Sé que se produjo esa conversación y les dijo a ambos que estoy a su entera disposición para ayudar pero que prefiero que las negociaciones las lleven con ellos porque hay variables que desde aquí se escapan. No sé en qué nivel está la negociación con otras formaciones como el PNV, Vox o UPN.

«Le dimos tiempo al PSOE para que aceptara lo que era más justo, que el más votado gobernara»

¿Sigue manteniendo el objetivo de bajar el tipo general del IGIC al 5%?

Seguimos apostando por un plan de alivio fiscal y este no se centra solo en el IGIC pese a haber quienes han querido llevar el debate hacia ahí. Debemos hablar también del impuesto al combustible en las Islas Verdes, del IRPF y del impuesto de sucesiones. Respecto a la bajada del IGIC, la previsión es hacerlo en 2024.

Han recibido críticas por esa bajada del impuesto de sucesiones por favorecer a familias más pudientes, ¿las comparte?

Cuando oyes este tipo de manifestaciones de personas cuyas rentas están por encima de los medios de comunicación de la comunidad, te sorprende. Creo que lo que está haciendo la oposición es tan solo enviar mensajes populistas para quitarse el resquemor que tienen por no estar en el Gobierno. Pero dejando aparte eso, que quizás es un poco más demagógico, la realidad es que no se puede considerar rica a una persona que necesita una casa y, pese a heredarla, no puedo aceptarla por no tener dinero para pagar los impuestos.

¿Han calculado el efecto que puede tener la bajada de impuestos en la recaudación?

Los presupuestos tienen margen de maniobra porque han tenido superávit, se recauda más de lo que se gasta. No vamos a poner en riesgo en ningún momento los servicios básicos. Se ha invertido más que nunca en sanidad y tenemos la peor de la historia. Se ha invertido más que nunca en derechos sociales y tenemos los peores de la historia, lo que demuestra que no es una cuestión de más dinero sino de gestión. Solo pido que nos den tiempo.

«Prefiero que Clavijo y Feijóo traten de forma directa las negociaciones para una investidura»

No tienen previsto, por tanto, hacer recortes.

Creo que los recortes van a llegar pero no por el Gobierno de Canarias sino porque la UE lo va a imponer esté quien esté, sea la comunidad que sea. El FMI ha dicho que España puede crecer un punto más de lo que preveía, esto es una buena noticia, pero también Europa ha anunciado que volvemos a la disciplina presupuestaria y fiscal, por lo que las administraciones tendrán un techo de gasto y no podrán endeudarse Es decir, podremos crecer en el gasto en un porcentaje concreto, calculamos que del 3%, sobre lo que ya hubo de gasto en el ejercicio anterior. Eso te invita a pensar que habrá recortes pero por ahora, todo es muy incierto.

¿Qué pasó con unas declaraciones suyas sobre que no sabía que las reglas fiscales se activaban en la UE en 2024? Ha recibido algunas criticas...

Lo que dije es que nadie nos rompió que a la Consejería de Economía había llegado una notificación de que volvíamos a la disciplina presupuestada y fiscal. Román Rodríguez, que ya no forma parte del Parlamento, dice que él lo había dicho, cuando lo que dijo es que había posibilidades de que volviésemos a esa disciplina pero no que hubiera notificado.

El PP llevaba en su programa cambiar la forma de devolver el IGIC a los turistas, ¿cómo?

El sistema que había no era malo, permitía una devolución inmediata y, por tanto, un mayor consumo, según nos hacen saber los comerciantes. El nuevo, si no es exactamente como el que estaba, debería dibujar un sistema más ágil porque el actual entorpece demasiado la tramitación. Hacienda se reunirá en los próximos días con los sectores y espero que de manera consensuada lleguemos al mejor modelo posible para el 'tax free' de las Islas, que es como lo solemos llamar.

«Estoy contento con los resultados en Canarias aunque esperaba un senador más para el PP»

¿Ya tienen el nombre de la persona que llevará el comisionado del REF?

Estamos negociando. Estoy siendo sumamente respetuoso con la persona con la que hemos hablado porque tiene que encauzar su vida personal y laboral para dar el pas. Esperamos que una vez resuelva sus aspectos personales se pueda incorporar.

¿Defienden los nombramientos que se están haciendo en el Gobierno de Canarias?

Estamos conformes a un buen gobierno. Hay áreas como Hacienda o Educación donde no cabe discusión sobre la profesionalidad de los viceconsejeros y directores generales. Lo dije en campaña, no vamos a guiarnos por cuotas, ni de islas, ni de partido, ni de hombres y mujeres. Solo nos guiamos por la capacidad de las personas y damos cabida a algún juvenil –no de edad– sino personas que pueden ser proyectadas de cara al futuro.

«Mi objetivo esta legislatura es reducir la pobreza y aumentar la inversión en las Islas»

¿Encontraron alguna sorpresa al llegar al Ejecutivo?

Sorpresas siempre encuentras. Nos topamos con una negociación del Régimen Específico de Abastecimiento que hemos tenido que hacer deprisa y corriendo. Agradezco a los sectores su predisposición para llevar a buen puerto una negociación que nunca ha sido sencilla y que, en este caso, nos la han puesto muy fácil. También nos preocupa la situación en consejerías como la de Educación, donde conocimos que será imposible tener a disposición de los niños de dos a tres años las infraestructuras porque están en licitación. Todo esto, después de haber anunciado el anterior equipo de Gobierno que estos alumnos tendrán esas instalaciones en el próximo curso escolar, que empieza en cuestión de días.

«Román Rodríguez nunca informó de que Europa les notificó la vuelta a las reglas fiscales»

¿Está satisfecho con el trabajo que se está realizando en la elaboración de los próximos presupuestos?

Me hubiera gustado tener más tiempo para hacerlo con mayor certeza. La necesidad de empezar ya te obliga a hacerlo sin tener un conocimiento profundo de todas las áreas y consejerías. Todo esto hará que, a lo mejor, este primer ejercicio de 2024 vaya a tener muchas más modificaciones presupuestas que cualquier otro.

Clavijo ha dicho que su objetivo esta legislatura es reducir la diferencia entre las rentas de los canarios y las del resto del país. ¿Cuál es el suyo?

El objetivo en esta legislatura tiene que ser aminorar ese índice de pobreza que está marcando a esta tierra. Canarias es más pobre que el resto del territorio nacional y la riqueza general, que es nuestro Producto Interior Bruto, está por debajo incluso del 2019. Por tanto, creo que Canarias se tiene que convertir en un polo de atracción y de mantenimiento de la inversión . Tenemos suficientes ventajas competitivas como para hacer que la inversión se quede y genere puestos de trabajo estables que ayuden a las familias a llegar a un final de mes de manera digna.

«Fue una sorpresa descubrir que los centros educativos de infantil todavía se están licitando»