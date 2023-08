La presidenta de la Asociación de Víctimas del accidente en el vuelo JK5022 de Spanair, Pilar Vera, ha anunciado la creación de la primera fundación de seguridad aérea en España, con el nombre de Fundación Agosto 20 de Seguridad Aérea.

Este domingo, 20 de agosto, se cumplen 15 años desde que el vuelo JK5022 de Spanair se estrellara en Barajas en su despegue hacia Gran Canaria, a las 14.24 horas, dejando 154 víctimas mortales y 18 heridos.

Como cada año en esta fecha la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 celebra actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en recuerdo de las víctimas del accidente, una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en España.

Vera ha explicado que esta fundación nace de la sociedad civil e "invita" a participar a distintos colectivos del transporte aéreo, colegios profesionales, asociaciones, sindicatos o instituciones. "La fundación pondrá a disposición su trabajo y experiencia, pero necesita de profesionales para apoyar y hacer más transparente y segura a la aviación civil española", ha señalado en una rueda de prensa previa a los actos en Madrid.

La presidenta de la asociación ha apuntado que se han encontrado con problemas para el registro del nombre. "Hemos estado cerca de tres meses enredados con el nombre, porque no había forma de que el registro de fundaciones nos aceptara el inicial propuesto: Fundación Española de Seguridad Aérea", ha remarcado. Este nombre finalmente no pudo ser aceptado puesto que "se podía confundir" con AESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea.

El olvido de la Comisión de Investigación

Vera ha vuelto a criticar que no se haya cumplido "ni una sola de las conclusiones ni recomendaciones" incluidas en el dictamen de la comisión de investigación que aprobó el Congreso de los Diputados en hace dos años. "¿Qué país es el nuestro que devora tragedias a ritmo vertiginoso y luego las entierra para que no sigan molestando a las familias que se asocian por la memoria de sus seres queridos?", ha cuestionado.

Para la presidenta de la asociación, resulta "terrible que después de todo el sufrimiento" que conllevó la puesta en marcha de esa comisión el "poder legislativo decida archivar esas conclusiones y ni siquiera molestarse en cumplir cualquiera de ellas".

Documental sobre el accidente

También ha aludido a la creación de un documental de Movistar Plus sobre el accidente, que cuestiona la investigación. "No sé ni como calificar el conseguir convencer a una productora para que se fije en esta tragedia, la relate y haga una versión libre de unos hechos que ocurrieron hace 15 años", ha defendido.

Vera ha afirmado que de la docu-serie servirá para que "una tragedia que habían enterrado con hormigón les vuelve a estallar en la cara a todos los que piensan que mientras la asociación exista, ellos no duermen tranquilos".

"Para la familia es muy duro volver a recordar quince años después y ponérsea de frente a lo que ocurrió aquel día 20 de agosto en Barajas, pero si este trabajo no es capaz de derribar los muros de la injusticia no sé qué más hay que hacer. Se demostraría que la justicia no sólo es ciega sino sorda y prepotente y que nunca ha estado al lado del débil", ha añadido.

Hasta la fecha de este suceso, el peor accidente de la aviación en España se produjo en el año 1977, cuando dos aviones comerciales chocaron en Los Rodeos (Tenerife Norte), lo que provocó el fallecimiento de 583 personas.

Spanair quebró en 2012 y la causa judicial se cerró hace diez años, pero la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 mantiene su reivindicación para defender los derechos de los afectados por accidentes aéreos.