Clavijo invita a Sánchez a vivir de primera mano la crisis migratoria en Canarias

El presidente canario, Fernando Clavijo, remitió este lunes una misiva al presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, para exigirle la creación de un mando único que coordine la respuesta ante la crisis migratoria que vive Canarias. La carta se envía después de que el pasado fin de semana 1.222 migrantes arribaran a las costas isleñas y ante la previsión del Ejecutivo regional de que durante este mes se produzca la llegada de más de tres mil personas. Una realidad que tensa los «recursos públicos» y que Clavijo quiere que Sánchez conozca en primera persona a través de una visita a las Islas que debe producirse «a la menor brevedad».

El contenido de la carta enviada a Moncloa fue desglosado ayer por Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo regional, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La petición de un mando único de gestión de la crisis migratoria, similar al que conformó en 2006 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la llamada «crisis de los cayucos», sería la solución a un problema que enfrenta el Ejecutivo canario al tener que dirigirse a «seis ministerios» que asumen asuntos vinculados a la inmigración.

Entre los ministerios involucrados –que son el de Interior, Exteriores, Migraciones, Menores, Defensa y Fomento–, Cabello apuntó que existen discrepancias en torno a la situación de «urgencia» de Canarias: «Fomento no reconoce que se esté produciendo un incremento de llegadas y, según el Sindicato de Salvamento, estudia retirar a la Guardamar Costera de Lanzarote, la Isla que más naufragios ha registrado». Sobre el perfil idóneo para el mando único, Cabello afirmó que debe ser el Gobierno estatal quien «establezca la forma en que se coordina».

Por su parte, el Ejecutivo central en funciones, sin mencionar en ningún momento que esté elaborando un plan de contingencia al respecto, sí parece estar más pendiente de la evolución de los acontecimientos y con voluntad de dar respuestas concretas, pero sigue sin dar detalles ni responder al Gobierno de Canarias sobre los aspectos que éste le demanda.

Los ministerios más implicados en la política migratoria, el de Migraciones, el del Interior y el de Asuntos Exteriores, aseguran estar trabajando no solo en una política sostenida de lucha contra la migración ilegal y la atención a las personas que llegan a las costas canarias, sino también de manera coordinada en relación al repunte de las últimas semanas, sin utilizar en ningún caso los términos «crisis» o «emergencia» migratoria que ya se emplean desde la mayoría de las instituciones del Archipiélago. «Los ministerios están activos, coordinándose y en contacto con el Gobierno de Canarias», según señalan fuentes del Ejecutivo central.

Desde el ministerio del Interior, concretamente, aseguran que el «repunte» de llegadas está lejos de provocar problemas en la red de acogida porque ésta se mantiene aún al 60 % de su capacidad, aunque sin especificar si se refieren a las 7.000 plazas planificadas en el Plan Canarias durante la crisis de 2021, o a las 6.000 con que finalmente se concluyó dicho plan.

Parece que el Gobierno central no contempla por ahora de ninguna manera la creación de ese mando que reclama el presidente de Canarias. Al contrario de esto, desde el Ministerio del Interior se apela al ya existente mando único para la gestión de flujos migratorios creado en 2002 a cuyo mando el ministro titular, Fernando Grande-Marlaska, colocó al General de División de la Guardia Civil Juan Luis Pérez Martín. No obstante, hay que puntualizar que Interior se refiere a este mando solo en lo que implica a los rescates en aguas canarias y no respecto a la coordinación de asuntos como la acogida en tierra. En cuanto a los operativos en alta mar, Interior rechaza que la función de este mando pueda ser considerada de menor competencia política y operatividad técnica que la que reclama Clavijo.

Además de la misiva a Sánchez, el Gobierno canario ha solicitado en las últimas horas una reunión con Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y con la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, a quienes solicita «una mayor implicación» en la gestión de la presión migratoria que vive Canarias «como una de las puertas de entrada que es del continente», a través de, por ejemplo, la movilización de los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para «apoyar adecuadamente». «Queremos que los países asuman el tránsito que les corresponde porque esto no está ocurriendo actualmente y el Archipiélago no puede hacerse cargo en solitario», apostilló Cabello.

Otra de las acciones que acometerá el Ejecutivo regional será el refuerzo de relaciones con las embajadas de España en Mauritania y Senegal así como con las autoridades de ambos países. Con este fin, una delegación de Presidencia del Gobierno de Canarias se trasladará en las próximas semanas los dos países africanos para conocer sobre el terreno –especialmente en Senegal– la actual crisis que se vive.