El Senado reclama un nuevo convenio de aguas e inversiones ya el próximo año

El déficit de infraestructuras hidráulicas en Canarias se trasladó este miércoles a Madrid y los partidos canarios representados en el Senado abordaron un debate cargado de reproches, pero también de propuestas, que deja sobre la mesa una reclamación mayoritaria para la firma urgente de un nuevo convenio entre la comunidad autónoma y el Estado y con previsión inversora ya en los presupuestos estatales del próximo año. Esta fue la conclusión final en la Cámara Alta al aprobarse una moción del senador de ASG, Fabián Chinea, que contó con el apoyo del resto de formaciones (160 votos) salvo la abstención de ERC (9) y el voto en contra del PSOE (89), que consideró “hueca” y poco operativa la propuesta y apostó por una fórmula distinta de afrontar el problema, la de encadenar convenios anuales entre ambas administraciones.

El debate entre los senadores canarios estuvo marcado por el hecho de hasta 39 proyectos de obras hidráulicas en Canarias carecen de los permisos necesarios para llevarse a cabo y tampoco tienen terrenos disponibles, según la situación descrita por el nuevo equipo al frente de la Viceconsejería de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno regional. También por la falta de financiación de los proyectos y por el papel mojado que en la práctica ha supuesto el protocolo sobre obras hidráulicas para las Islas por valor de 915 millones para un total de 186 actuaciones en 12 años que el Gobierno regional y el Ministerio de Transición Ecológica firmaron en 2018. Ambas cuestiones sobrevolaron las intervenciones y en particular la del senador socialista por designación autonómica José Antonio Valbuena como anterior consejero canario de Transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial, competente en la materia, que defendió su gestión.

Valbuena aseguró que el protocolo no se puso sustanciar en ningún convenio “porque no había proyectos” en el cajón de la consejería que asumió en julio de 2018 y que “para que haya dinero tiene que haber proyectos qué ejecutar”, por lo que su equipo tuvo que dedicarse durante los cuatro años de gestión a redactarlos antes de que pudieran adjudicarse fondos. Según dijo, de ese trabajo previo surgieron 51 proyectos, de los que doce de ellos “tienen disponibilidad de terrenos” y los 39 restantes “están pendientes de que se gestione” esa adjudicación de suelo. En todo caso, el exconsejero se desmarcó de la propuesta de Chinea aceptada por el resto de grupos por considerar que no era “efectiva”, asegurando que establece un horizonte impreciso sobre la firma de un nuevo convenio de obras hidráulicas y que es mejor convenios anuales con los proyectos y fondos que se puedan concretar en cada uno de ellos.

La moción aprobada insta, en este sentido, al Gobierno central a recuperar el protocolo de 2018 “como instrumento base para la redacción de un convenio de inversión en infraestructuras hidráulicas con cantidades suficientes y una inversión estable en el tiempo”, así como a “colaborar con el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares en la definición de prioridades de inversión actuales en todas las infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua”. Finalmente, reclama “agilizar los trámites” para la firma del mencionado convenio y, gracias a una enmienda del senador de AHI, Javier Armas, “asignar su primera anualidad presupuestaria en 2024”, así como una “temporalidad de la primera fase entre 2024 y 2027”. La propuesta inicial de Chinea no contemplaba estas concreciones, pero se incorporó durante el debate.

La que no aceptó el senador por La Gomera fue la enmienda del PSOE, que instaba primero a actualizar los planes hidrológicos por parte del Gobierno de Canarias antes del “desarrollo” del punto tercero del protocolo de inversiones estatales en las Islas, así como a “definir anualmente aquellos convenios que sean necesarios suscribir”, entre otras diferencias respecto a la moción original. El socialista Valbuena destacó que el Gobierno de España “está comprometido con la inversión en obras hidráulicas en Canarias” y recordó que en 2023 hay una partida de 20 millones. Chinea rechazó esta enmienda señalando que “el objetivo está claro y es reclamar un compromiso nítido el próximo Gobierno central”.

“La crisis hídrica ha llegado para quedarse y debemos estar preparados desde una perspectiva activa y no desde esa resignación con que afrontamos muchas veces la gestión de los grandes asuntos de Canarias” Fabián Chinea - Senador de ASG

En su defensa de la moción, Chinea recalcó que “la crisis hídrica ha llegado para quedarse y debemos estar preparados desde una perspectiva activa y no desde esa resignación con que afrontamos muchas veces la gestión de los grandes asuntos de Canarias”. Consideró por ello que "es urgente articular un compromiso estable de inversión pública para mejorar las infraestructuras hidráulicas de las Islas”, y aclaró que “no pretendemos con esta propuesta poner en aprietos a ningún gobierno”. Rechazó la acusación de Valbuena de que la moción era “más del PP” que del propio firmante, aunque no desmintió que los senadores populares habían amenazado con retirar su apoyo a la propuesta si se admitía la enmienda del PSOE.

Fondos regionales

El portavoz del PP, el senador por Gran Canaria Sergio Ramos, utilizó su turno para arremeter contra la gestión del ex consejero Valbuena al frente a esta materia en el anterior gobierno regional, rechazando los argumentos de este sobre la ausencia de proyectos como justificación de la actual situación. Comentó, en este sentido, que en los presupuestos de Canarias para el año próximo, que acaban de remitirse al Parlamento regional, se contemplan 53 millones para obras hidráulicas, pero que "también necesitamos los 915 millones previstos en el protocolo”. Según él, “si el señor Chinea o CC fuesen independentistas, esos millones ya los tendríamos en la cuenta, porque ustedes a los catalanes sí, pero a los canarios, no”, en referencia a las actuales negociaciones del PSOE con JxC y ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

"Confiamos en que esta vez pueda llegar a materializarse el ambicioso plan sobre infraestructuras hidráulicas que en 2019 no salio adelante" Javier Armas - Senador de AHI

Por su lado, el herreño Javier Armas, que logró sacar adelante la enmienda para contemplar, ya en 2024, fondos para el nuevo convenio, calificó de “oportuna” la moción “dadas las especiales circunstancias de sequía extrema que sufre el Archipiélago”, asegurando que “la gestión del agua junto con los efectos sociales que está dejando la inmigración es el principal problema que afrontan las instituciones de El Hierro”. Concluyó confiando en que “esta vez pueda llegar a materializarse el ambicioso plan sobre infraestructuras hidráulicas que en 2019 no salió adelante y que haya posibilidad de actualizarse para comenzar su ejecución con los proyectos que ya están redactados”.

La moción establece en su exposición de motivos, que expuso Chinea durante su defensa, que “la situación de las infraestructuras hidráulicas en Canarias resulta, en la actualidad, deficiente para los fines que se proponen y las necesidades objetivas del Archipiélago”, y que las “carencias” afectan al ciclo integral del agua, desde la generación al tratamiento de residuos, pasando por las redes de canalización y transporte. Se recuerda que “son numerosos los episodios en los que la sucesión de averías ha lastrado la distribución normal de agua de consumo humano en islas como Fuerteventura” y que, en otros casos, “es la propia insuficiencia de las fuentes de generación la que ha forzado a las distintas administraciones competentes a escala insular a fijar restricciones temporales en el acceso ciudadano a este bien tan básico, circunstancia que ha afectado con particular gravedad a islas como Lanzarote, La Gomera y El Hierro”.