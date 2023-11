39 proyectos de obras hidráulicas en Canarias carecen de permisos y terrenos

Hasta 39 proyectos de obras hidráulicas en Canarias carecen de los permisos necesarios para llevarse a cabo. Tampoco tienen terrenos disponibles. Es la situación con que se ha encontrado el nuevo equipo al frente de la Viceconsejería de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno regional. Así lo aseguran desde el departamento, donde lamentan haber heredado proyectos y más proyectos sin posibilidades de materializarse en el corto plazo. Y puede que tampoco en el medio plazo. Es más, ya no solo se trata de la acumulación de decenas de planes que está por ver cuándo podrán ejecutarse, sino de que no ha habido coherencia –denuncian– en su elaboración. No se establecieron prioridades –cuáles de esos proyectos son más o menos urgentes– ni se buscó la financiación que permitiera incluirlos en los presupuestos autonómicos. «Se encargó su redacción a finales de la legislatura; da la sensación de que se pretendía dar un arreón solo para decir que hay proyectos», explica Marcos Lorenzo, viceconsejero de Aguas.

La redacción de estos 39 proyectos se encomendó en su día a la delegación canaria de Tragsatec y a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), que efectivamente cumplieron el encargo. La ejecución de las obras correspondería bien a la propia Dirección General de Aguas bien a las entidades locales, es decir, a los cabildos –a través de los consejos insulares de aguas– o a los ayuntamientos. En total, los 39 proyectos en cuestión están valorados en casi 95,2 millones de euros, una cuantía más que considerable para un departamento autonómico que en los presupuestos iniciales para el actual ejercicio solamente contaba con 35,5 millones para inversiones reales, y ello incluyendo los 4,4 millones correspondientes al área de Ordenación del Territorio –la dirección general era en la legislatura anterior la de Ordenación del Territorio y Aguas–. Sin embargo, ninguno de todos esos planes de obras tiene los pertinentes permisos ni dispone de suelo donde ejecutarse. Los 39 carecen de ambas cosas. Marcos Lorenzo, viceconsejero: «Eran para poder decir que tenían un montón de proyectos» Los proyectos de mayor cuantía son los de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Gran Tarajal, en el municipio majorero de Tuineje, valorado en cerca de 10,4 millones de euros; el colector de Mácher, La Asomada y Los Topes, en Lanzarote, que roza los 9,9 millones de euros; la ampliación de la red de saneamiento del municipio palmero de El Paso con los colectores de la localidad de El Barrial, cuantificado en casi 4,4 millones; la construcción, adecuación y remate de las infraestructuras necesarias para el ciclo integral del agua en Costa Papagayo, de nuevo en Lanzarote, cifrado en unos 3,7 millones; la ampliación de la EDAR de Teror, en Gran Canaria, por 3,66 millones; y la ampliación de la red de saneamiento en la zona de La Polvacera, en Breña Baja (La Palma), por prácticamente 3,6 millones. No obstante, el proyecto más ambicioso, y cuantioso, es el de la EDAR de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura), que alcanza los 20,3 millones de euros, un 21,3% de esos más de 95 millones que suman los 39 planes sin permisos ni disponibilidad de suelo. Por islas En resumen, la mayor parte de esos 39 proyectos «sin ficha financiera detrás, sin permisos tramitados y sin que conste la disponibilidad del suelo para su ejecución» –insisten desde el Gobierno de Canarias– es para La Palma, un total de 12. A la isla bonita la siguen La Gomera, con 11; Lanzarote, con una decena; Fuerteventura, con tres; El Hierro –dos–; y Gran Canaria –uno, el de la EDAR de Teror–. «Ahora nos toca viabilizarlos», expone Marcos Lorenzo, que hace hincapié en que todos esos planes de obras hidráulicas que de momento no pueden salir de los cajones y archivos de la viceconsejería «no estaban ni preparados ni priorizados». «Eran para poder decir que tenían un montón de proyectos», insiste el responsable de las áreas de Cohesión Territorial y Aguas al ser cuestionado por este diario sobre el futuro de toda esa planificación ociosa. «Si hubieras redactado los proyectos y te hubieras batido el cobre en Madrid en busca de financiación, pues en fin, podría entenderse, pero cuando solo te has limitado a redactar proyectos...», ahonda el exalcalde de Tijarafe, que confía en que no haya trabas con el PSOE en el Gobierno central –si como parece los secesionistas catalanes mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa– cuando toque pedirle fondos para la ejecución de unas obras proyectadas por un Ejecutivo canario, el anterior, liderado precisamente por los socialistas. «Espero que en Madrid encontremos comprensión», apuntó Lorenzo, que quiere tener la planificación «claramente definida» para sentarse a negociar. El Gobierno regional va a encargar un estudio integral sobre el estado del agua en las Islas De entrada, el viceconsejero considera imprescindible que el departamento autonómico retome el «liderazgo» en la planificación hidráulica de la región. El responsable de las áreas de Cohesión Territorial y Aguas asegura que en los meses que lleva en el cargo ha reparado, y así se lo han transmitido tanto desde los consejos insulares como desde dentro de la propia consejería los empleados públicos, en que en los últimos años «se echó en falta ese liderazgo». «Porque es el Gobierno el que debe liderar, siempre de la mano de los consejos insulares de aguas, pero es el que debe liderar; ellos deben establecer sus prioridades y nosotros debemos hacer todo lo posible para sacar adelante los proyectos», agrega. Lorenzo precisa que el anterior equipo al frente del área «hizo, por supuesto, cosas buenas», y de hecho reconoce lo complicado que resulta la gestión del agua en una región con siete demarcaciones hidrográficas, una por cada una de las siete principales islas. Pero eso sí, no está dispuesto a que los nuevos responsables políticos del departamento carguen con la inejecución de unos proyectos hoy por hoy inejecutables. Por eso –ahonda– van a centrar esfuerzos en esos otros planes de obras e infraestructuras que «pueden aportar agua a los sistemas insulares y cuentan ya con permisos». Además, el viceconsejero avanza que van a encargar un estudio integral sobre el estado del agua que abarque desde la situación de las instalaciones hasta, por ejemplo, el volumen de las pérdidas en la red. Solo un 23% ejecutado Al cierre de octubre, la Comunidad Autónoma solo había ejecutado un 23% de los fondos presupuestados para obras hidráulicas. Es decir, que de cada cien euros que se consignaron en las cuentas públicas de 2023, solo 23 se habían gastado o invertido de manera efectiva al finalizar el mes pasado. Poco más de dos de cada diez euros. El viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Lorenzo, avanza que el porcentaje ejecutado subirá de aquí al cierre del ejercicio, si bien no será como para darse por satisfechos. Ni mucho menos. Por eso, y con el ejemplo de los 39 proyectos de obras sin permisos ni terrenos que aseguran haber heredado del anterior Ejecutivo, el viceconsejero pone énfasis en que si importante es «tener recursos», esto es, tener el dinero suficiente para sacar adelante las obras, aún más importante es «ejecutar», es decir, llevar a cabo las obras de manera efectiva. Sobre los 39 proyectos sin permisos ni suelo, Lorenzo expone que ahora se generará mucha «frustración» en los ayuntamientos a los que se comunicó que ya estaba redactado este o aquel plan para su municipio al ver que no puede ejecutarse.