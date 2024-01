La ruta canaria arranca 2024 con la misma dinámica que terminó el año. En solo cinco días han arribado al Archipiélago 1.224 personas desde las costas africanas a bordo de 17 embarcaciones precarias. Entre ellas, hay 59 menores, tanto solos como con la compañía de un familiar, y 14 mujeres. La isla que está soportando una mayor presión migratoria es El Hierro, que ha dado acogida a la mitad de los recién llegados, incluyendo a 46 menores. Ayer, Salvamento Marítimo rescató a 379 personas que navegaban en cuatro barquillas cerca de El Hierro y Gran Canaria.

La primera de las cuatro embarcaciones que fueron socorridas fue un cayuco ocupado por 45 hombres en aparente buen estado de salud. Fue trasladada hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, donde fueron atendidos por voluntarios de Cruz Roja. Los ocupantes de este cayuco se enviaron al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

En el segundo cayuco viajaban 175 personas -154 hombres adultos y 21 menores- y fueron localizados por la guardamar Concepción Arenal, que también los llevó hasta el muelle de La Restinga sobre las 22.15 horas. Esta barca se quedó sin combustible y a la deriva, por lo que sus ocupantes tuvieron que subirse a la embarcación de Salvamento Marítimo para poder llegar a tierra.

Pocas horas después, ya de madrugada, los equipos de rescate trasladaron al puerto de La Restinga a las 53 personas que fueron localizadas a bordo de un cayuco cerca de El Hierro. En este cayuco viajaban 42 adultos y 11 niños y adolescentes.

La cuarta embarcación que hubo que auxiliar ayer se localizó cerca de Gran Canaria. Salvamento Marítimo trasladó hasta el muelle de Arguineguín a las 106 personas -97 adultos y 11 menores- que viajaban a bordo de este cayuco. Una vez en tierra, hubo que derivar al Hospital Materno Infantil a cuatro niños y a dos mujeres.

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reprocha a algunas comunidades autónomas su rechazo a acoger migrantes procedentes de Canarias, tanto adultos como menores. «En una situación que depende de la voluntariedad o de la solidaridad y hay que ir a una situación distinta en la que, desde el punto de vista legal, los menores no acompañados que llegan en pateras o cayucos a un territorio determinado se distribuyan entre el conjunto de las autonomías», indicó el ministro en una entrevista en RNE recogida por Europa Press . No ocultó, no obstante, sus dudas a los obstáculos en el Congreso por parte de «la ultraderecha o la derecha».

«No están en desacuerdo con que lleguen menores a sus territorios, pero piden financiación y yo les recuerdo a todas las comunidades que esa es competencia autonómica y el Estado lo que hace es responder y lo hace con los migrantes mayores de edad que llegan a nuestras cosas», argumentó el ministro. Torres lamentó que se haga «demagogia» sobre el fenómeno migratorio y que en algunas comunidades hubiese «manifestaciones en contra de acoger a los menores que llegan a Canarias».

Ante las declaraciones de Tores, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, recordó que son una región «solidaria» pero ha exigido más información sobre la llegada de migrantes. Dávila apuntó que no sabe a qué regiones se puede referir Torres pero remarcó que Madrid es una autonomía «acogedora» y «solidaria».

«Siempre hemos asumido todas las medidas de los diferentes ministerios en materia de integración, que es responsabilidad y corresponsabilidad tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio», señaló. En todo caso, reiteró que lo único que reclaman es «información» sobre los repartos y sobre cuántas personas van a tener que atender.