Torres pone en marcha el ‘mando único’ en migración con ataques al Gobierno canario

La puesta en marcha de la comisión interministeral sobre inmigración aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros, lo que desde Canarias se vienen llamando el 'mando único’ por parte del Gobierno central en la gestión del fenómeno migratorio, se va a producir de manera inminente, pero en un ambiente de desconfianza del ministro que la liderará, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hacia algunas comunidades autónomas y con críticas al propio Gobierno de Canarias. Torres anunció este lunes que dicha comisión, en la que están implicados hasta siete ministerios, se constituirá de inmediato para que el marte día 30 celebre su primera reunión en La Moncloa después del Consejo de Ministros de ese día.

Sin embargo, el ministro canario aprovechó este martes el anuncio para expresar sus dudas sobre la disposición de algunas comunidades autónomas para contribuir a colaborar con el Gobierno central para dar la respuesta adecuada al fenómeno migratorio, y en concreto a ayudar a Canarias como territorio más afectado por esta situación, y afirmó que “tiene que ser una cuestión que haga que todas las instituciones vayan de la mano y que todas pongan lo mejor de cada una y que se lance un mensaje unísono”, pero considerando por ahora que “hay indicios que no invitan a pensar que esto camine”, en referencia a las críticas de algunos gobierno regionales, como el de la Comunidad de Madrid, a los traslados de migrantes a la Península, y además vinculándolos al aumento de la delincuencia en algunos barrios de la capital.

Torres, que tachó de “xenófobas” unas declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en este sentido, aprovechó para criticar al Gobierno de Canarias por su “tibieza” al respecto, primero llamando “cómplice” al vicepresidente canario y líder del PP, Manuel Domínguez, pero también exigiendo de manera implícita al otro socio del Ejecutivo (CC) y al propio presidente, Fernando Clavijo, que respondan a la baronesa popular. “Queremos mejorar en la coordinación (en política migratoria), pero para eso hace falta que las 17 comunidades autónomas se coloquen al lado de Canarias y que la UE, con un pacto de asilo y migraciones recientemente aprobado, también dé respuesta a las demandas que se hacen desde Canarias”, afirmó Torres tras anunciar la primera reunión de la comisión interministerial para la próxima semana.

Añadió que “hay que exigirle a los ministerios y al Gobierno de España, a las comunidades autónomas, por ejemplo una respuesta en los menores no acompañados, que es una competencia autonómica”, poniendo en valor, en este sentido, la apuesta que ya ha hecho el Ejecutivo central para cambiar la ley para que ese reparto de niños, niñas y adolescentes entre los diferentes territorios se haga de manera obligatoria y no en función de la solidaridad de cada uno de ellos, como ocurre en la actualidad. Esa apuesta del Gobierno estatal ya se trasladó a todas las comunidades en la Conferencia Sectorial sobre Inmigración el pasado 28 de diciembre, y ahora está pendiente de que el Gobierno de Canarias remita una propuesta al respecto, cuya redacción está ultimando, al Ministerio de Juventud e Infancia.

Traspaso a Cataluña

El ministro puso en valor la respuesta que está dando el Gobierno de Sánchez al fenómeno migratorio a través de la creación del 'mando único'. Fuentes del departamento de Torres señalan que la reunión del día 30 será apenas de mera constitución de la comisión y de puesta en común de las acciones que ha llevado a cabo cada uno de los departamentos, para establecer una primera agenda de actuación coordinada. No se prevé, sin embargo, que en la misma se aborde el acuerdo para el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña a partir del acuerdo entre el Ejecutivo y Junts per Catalunya hace dos semanas para que los soberanistas catalanes no bloquearan el decreto de medidas sociales en el Congreso.

“Existen instrumentos suficientes para que esa solidaridad se pueda materializar al margen de la obligatoriedad” Cuca Gamarra - Secretaria general del PP

Esta cesión a Junts fue la que provocó que Clavijo reclamara una reunión urgente de la comisión interministerial sobre inmigración para explicar en qué forma eso afectaría asuntos como el traslado de migrantes desde Canarias a esa comunidad autónoma, o si la Generalitat podría negarse a aceptar menores no acompañados cuando los traslados sean obligatorios por ley. Desde el departamento de Torres se entiende, sin embargo, que ha quedado claro que los asuntos centrales de la política de inmigración seguirá en manos del Estado, y que cualquier traspaso competencial a Cataluña tendrá que pasar por el Congreso y requerirá de la mayoría absoluta.

Una de las cuestiones que sí se pondrán sobre la mesa en esa primera reunión es el inicio de la reforma legislativa que obligará a que todas las comunidades autónomas a acoger menores migrantes no acompañados, cuestión sobre la que la secretaria general del PP y anterior portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, dejó dudas en la entrevista publicada a este periódico el pasado sábado. Gamarra asegura en este sentido que “existen instrumentos suficientes para que esa solidaridad se pueda materializar al margen de la obligatoriedad”, lo que induce a pensar que los populares aún no apoyan sin fisuras la reforma legal con ese objetivo.