Los bajos sueldos de las Islas abocan al fracaso a los avales a la vivienda joven

El Consejo de Ministros aprobó días atrás una línea de avales públicos de hasta 2.500 millones de euros, con cargo a los presupuestos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para ayudar a los jóvenes de menos de 35 años a comprar su primera vivienda. Unos avales, disponibles también para familias con menores a cargo, que sobre el papel servirán para que quienes no disponen de suficientes ahorros –hay que recordar que los bancos ya no financian el 100% de la hipoteca– no queden expulsados del mercado inmobiliario pese a tener trabajo y, por tanto, unos ingresos estables. Pero una cosa es la intención y otra, la realidad. Los bajos sueldos que caracterizan el tejido productivo canario, aún más bajos en el caso de los jóvenes, abocan al fracaso a esta nueva medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo central ha fijado en 37.800 euros brutos anuales –el equivalente a 4,5 veces el Iprem– los ingresos máximos de los potenciales beneficiarios. Los jóvenes que ganen por encima de esa suma no podrán acogerse a estos avales. En el caso concreto de Canarias, la grandísima mayoría de los menores de 35 no alcanza, ni de lejos, ese nivel de renta. De hecho, el sueldo medio bruto de los isleños de esa franja de edad es de 16.478 euros al año, según los últimos datos oficiales. Muy por debajo de los 20.848 euros que cobra el joven medio español. Es este bajo nivel de ingresos el que de facto minimiza en el Archipiélago los potenciales beneficios –y beneficiarios– de los avales.

No en vano, los bancos no conceden hipotecas a quienes tuviesen que destinar más de un 35% de sus ingresos –y eso como mucho, ya que la mayoría pone el límite en el 30%– para el pago de la cuota. Y esto vale para jóvenes y no jóvenes, aunque la entidad financiera estudia las operaciones con mayor esmero si cabe en el caso de los primeros.