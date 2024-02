Torres se considera “afectado” por el ‘caso Koldo’

El PP ha metido de lleno al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la ofensiva abierta contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el llamado ‘caso Koldo’, y busca su señalamiento político por la vinculación del Gobierno de Canarias que él presidía con la empresa del exasesor de José Luis Ábalos cuando este era ministro de Transportes en los primeros meses de la pandemia, en 2020. Los populares trataron este miércoles de escenificar en el Congreso esa relación entre el ex presidente regional con la empresa ahora investigada por el hecho de haber contratado con ella la adquisición de 2,7 millones de mascarillas por 12,2 millones, y pidieron explicaciones sobre las razones que llevó a decidir esa contratación, y sobre el tipo de vinculación entre el Gobierno central y las dos comunidades que hicieron esas contrataciones, Canarias y Baleares.

Contraataque

Torres, sin embargo, se defendió asegurando que el Gobierno de Canarias es uno de los “afectados” por la trama de los comisionistas en la compraventa de mascarilla, y reclamó poner el foco, precisamente, en “quienes se lucraron”. En todo caso, aprovechó su primera comparecencia parlamentaria desde que saltó este escándalo de presunta corrupción en torno a la venta de material sanitario durante la pandemia para defender las decisiones adoptadas por el Servicio Canario de Salud (SCS) siendo él presidente de Canarias, y contraatacó a los populares por su negativa a apoyar una comisión de investigación en el Congreso sobre esos procesos de compra por parte de todas las administraciones pública: “¿De qué tienen miedo?”, le preguntó Torres al diputado madrileño del PP Pedro Muñoz Abrines, que le había interpelado a él previamente. El ministro fue uno de los varios miembros del Gobierno, incluido su presidente, sobre los que se centró este miércoles la sesión de control en el Congreso con preguntas relacionas con el ‘caso Koldo’ al día siguiente de que el exministro Ábalos hubiera abandonado el grupo socialista y pasado al Mixto tras su negativa a dejar el escaño, como le exigía su partido.

Torres se centró en, en primer lugar, en explicar la situación en la que se encontraban las administraciones en las primeras semanas de la pandemia para tratar de hacerse como fuera con material sanitario de protección, y que con ese objetivo primordial se buscó la mayor “cooperación” posible entre administraciones incluida la del ofrecimiento de ese material. “La vinculación del Gobierno de España en esos meses de 2020 con las comunidades autónomas y en concreto con Canarias y Baleares era la de la colaboración y la ayuda en aquel momento tremendamente complicado en el que estábamos peleando por salvar vidas y evitar muertes”, resaltó el ministro. Recordó en este sentido que el 15 de marzo los presidentes autonómicos se reunieron en conferencia telemática con el Gobierno de España “para buscar mecanismos y traer material como fuera porque la situación era desesperante”, asegurando que “nos llegaban propuestas distintas de distintos lugares, de las comunidades autónomas, de los ministerios, de empresarios, de las corporaciones locales e incluso de compañeros de sus partidos políticos, de exdirigentes, porque querían ayudar”.

A partir de esa argumentación, el ministro sostuvo que “si resulta que hay quien se haya lucrado en aquellos momentos difíciles de la pandemia, lo que hay que poner la señal con toda la fuerza de la ley en quien se haya lucrado y no con quienes fueron afectados”, espetando al PP que “ustedes en eso se están equivocando”, en referencia a la estrategia política de los populares de apuntar precisamente a las responsables de las administraciones que firmaron esos contratos buscando soluciones a la situación.

La respuesta de Torres al diputado del PP da una idea de la estrategia que el PSOE y el Gobierno central van a emprender para superar el ‘caso Koldo’, consistente no solo es atribuir a los populares una actitud ante la corrupción propia mucho menos contundente de la que están demostrando los socialistas y el propio Gobierno de Sánchez, que aseguran que serán “implacables”, sino también en extender la sospecha de que el partido liderado por Núñez Feijóo trata de evitar una comisión de investigación en el Congreso en la que se audite todo el proceso de contrataciones en el conjunto de administraciones durante la pandemia, no solo las del ‘caso Koldo’, como pretende el PP con la comisión que quiere activar en el Senado.

Los funcionarios deciden

Lo que el ministro no aclaró fue cómo fue el proceso de decisión de contratar con Soluciones de Gestión SL, la proveedora de las mascarillas al SCS, como le había pedido el diputado del PP que le preguntaba. “Lo que tiene que explicar es quien le llamó a usted o a su jefe actual jefe de gabinete (en referencia a Antonio Olivera, director del SCC en 2020) y por qué dijeron sí”, le cuestionó Muñoz Abrines. Torres aseguró, en este sentido, que “si llega una propuesta de los directores de los servicios se envían automáticamente a los funcionarios, que son los que terminan decidiendo si se contrata o no con una empresa, luego el material se comprueba y si está acorde se paga y si no, no se paga”, sugiriendo así la idea de que no fue ni él personalmente, ni los responsables de la consejería de Sanidad o del propio SCS quienes decidieron la compra.

Torres concluyó su intervención en el Congreso tratando de darle la vuelta a la dinámica dialéctica del ‘caso Koldo’ y acusar al PP de que son ellos quien no quieren que se conozca toda la realidad de las contrataciones de material sanitario con las administraciones públicas durante la pandemia, en clara referencia al caso que salpicaba al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Aquí lo importante es (determinar) de qué lado está el PP, porque si ustedes no votan la comisión de investigación del Congreso lo que están haciendo es ocultar algo”, afirmó el ministro. Aseguró que “la ciudadanía debe saber con claridad que queremos llegar hasta el final y con todas las consecuencias”, espetó el ministro canario para concluir que “no apoyar la comisión del Congreso es que tienen algo que esconder”. “¿Qué temen algunos presidentes del PP?. Si el voto negativo a la comisión de investigación se materializa, querrá decir que quien oculta información es el PP”, concluyó Torres