El show regresó y no defraudó. Mucho trabajo para los abogados cristianos, que deberán desempeñarse a fondo los próximos días. Con la Iglesia hemos topado. El tema recurrente, la muletilla, el éxito garantizado. Y otro año lo fue, con el delirio del respetable, pero también entre la comunidad de las redes sociales. Esa que, sin haber comenzado la gala, ya la había convertido en lo más comentado en nuestro país y que, al confluir el primer bloque, ya la encumbró a trending topic mundial. Pero al final lo que caló fue lo mismo que en los dos últimos años: el coronavirus de marras.

Hasta dos de las candidaturas le echaron un rapapolvo a la religión, con la pedofilia de drag Kinegua y la conversión de Papa a Satán de drag Múlciber. Tampoco quiso quedarse atrás drag Sethlas, que se despidió del cetro de Drag Queen después de dos años con el tema que le ha llevado al éxito. No fue una noche tranquila para el fervor cristiano para deleite del público entregado a la causa.

Eso sí, y aunque el público lo dio todo durante la gala, llevando en volandas a cada uno de los participantes, a muchos se les pasó que la temática ‘Érase una vez’ fue en 2020. Y no siempre se puede vivir del cuento. Una mención aislada al convidar que nos ha obligado a vivir el Carnaval como lo hemos tenido que vivir, o al volcán de La Palma que tanto ha estado en la mente colectiva.

Fue mucho más recurrente en la gala la mención al lapsus de una de las presentadoras, Fátima Plata, que se hizo viral por no poder contener sus necesidades menores durante un directo maratoniano. Los chascarrillos al momentazo televisivo del año y la entereza y resignación con que su protagonista lo vivió sobre el escenario, fue la nota divertida de la noche. Plata también le cambió el nombre a Malbert, el Youtuber que pasaba por el certamen para darle un toque más juvenil, a quien rebautizó como Marvel. Los superhéroes siempre están ahí.

745 días después, la Gala Drag regresaba a Santa Catalina al ritmo del himno oficial del colectivo, The Power of Freedom, con el ánimo encendido. Había muchas ganas de recuperar una de las galas más queridas del Carnaval. Y eso se notó en un parque a reventar que no paró de vibrar,aunque quedara frío con alguna de las opciones y tras el primer corte de publicidad.

Más allá de la Iglesia, las actuaciones con mensaje estuvieron a la orden. Diversidad, amor sin límites, la tolerancia o hasta el mismísimo Papa se subieron a las tablas, pero también la filosofía del siglo XIX tuvo su hueco. Si bien, es posible que para gran parte del público haya pasado desapercibida por desconocimiento.

Más allá de los drags, el éxito de la Gala se fundó también en las actuaciones musicales, con una brillante Cristina Ramos que rindió homenaje a Raffaella Carrá con un popurrí de sus canciones más conocidas y un poderío vocal al que ya nos tiene acostumbrados. También tuvo su gran momento la candidata de España en Eurovisión, Chanel. Pareciera que la polémica por su elección quedó atrás ya, y se ganó el aplauso y cariño del respetable al ritmo de SloMo.

También salió ovacionado del recinto carnavalero el incombustible drag Sethlas gracias a un show en el que dio un repaso a su trayectoria de triunfos en el Carnaval capitalino. Los aplausos duraron más de un minuto, en el que la población mostró claramente que echará de menos a uno de los grandes de los últimos tiempos, que se despide de los escenarios, aunque se le podrá seguir en las pantallas desde casa. En su nueva aventura, seguro que seguirá contando con el respetable de su tierra.

Y así terminó la gala drag, la gala de la transgresión y de la diversidad, con Vulcano como vencedor, tal y como demostró su póker de 12, tanto de las tres mesas técnicas como del voto popular. Y eso se notó con la tremenda ovación al final de su actuación, que mostraba señales inequívocas. Humor, reivindicación y ganas. El trío de oro de una noche única. Santa Catalina y Las Palmas de Gran Canaria lo echaban mucho de menos.