Blancanieves de Carnaval en la plaza de España

Las niñas no paran de acercarse a ella y tirarle del vestido. Va de amarillo, azul y rojo chillón, por lo que no pasa desapercibida entre el público. Bueno, a decir verdad, es la mismísima Blancanieves. Cristina, natural del norte de Italia, llegó a Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de noviembre. Ni siquiera sabía lo que significaba el Carnaval para esta ciudad, pero ella se apunta a un bombardeo y disfrutó primero del desfile anunciador y, después de los conciertos que llenaron de música la plaza de España.

No es por nada, pero destacaba entre el público porque era de las pocos asistentes disfrazados. Al menos en esa hora. Eran poco más de las nueve y la noche era joven. A cuentagotas, las mascaritas poco a poco comenzaban a llegar a la plaza de España. «El disfraz es totalmente improvisado», apunta Alberto acompañado de sus amigos Katerin, Guille, Cristina, Lis y Lisa. «Ni sabíamos que íbamos a venir, esto lo tenía en casa pero otros fueron al chino hace un par de horas», señala.

«Te podría decir que lo esperábamos desde hace dos años, pero más bien desde hace una semana porque el finde pasado estuvimos en Tenerife», señala Alberto con sorna, «y el anterior en Maspalomas». Y es que la gente tenía ganas de carnavales, a pesar de que al principio se vieran pocas mascaritas, poco a poco llegaron hippies dispuestos a hacer una fiesta de cumpleaños y unos cuantos personajes de cuento. Sin olvidar a los componentes de la murga Los Gambusinos, quienes entonaron unas cuantas letras en los bares de los alrededores.

De hecho, Cristina no fue la única Blancanieves de la noche. «Para el desfile no me cuadraba con el trabajo, pero esto no me lo perdía», indica Pedro Olmo, convertido en una particular Blancanieves con barba. Sus hijas, en la grada de la plaza de España, no paran de bailar y dar saltos, y eso que el cantante Kilian Viera apenas acaba de comenzar a afinar la voz. «Estaremos hasta que las niñas aguanten, que mañana toca la cabalgata».

Mientras, abajo, antes de que la plaza se llenara, la Reina de Corazones hacía acto de presencia, «porque voy rompiendo corazones», señala Shayen acompañada de su madre Yanira. Hicieron todo el recorrido de premiados en la carroza inclusiva del Carnaval y ahora toca mover el cuerpo a pie de calle durante un rato «estaba arriba dándolo todo». Este es su primer año en la murga Trapasones Star y deseaba este momento. Su madre, en cambio admite por qué no fue disfrazada, «es su día, pero a la cabalgata sí, sin falta iré de rockera».

«La gente tiene ganas de fiesta, en el chino montón de disfraces están agotados»

El mundo de las profundidades del mar también tiene cabida en Carnaval. «Hacía falta ya salir a la calle», apunta Sandra Rodríguez. Convertida en la princesa del mar, llevó a su hijo pequeño por el desfile antes de llegar a los conciertos de plaza España, «ahora se nos une mi marido que tenía que trabajar». ¿De qué irá disfrazado? «De Neptuno», el dios del mar, cómo no. «La gente se ve que tiene ganas, ayer en el chino montón comprando y muchos disfraces ya agotados», señala. Toni Bob y Línea DJ completaron la noche musical en plaza de España; sin olvidar el tributo a Juan Luis Guerra y a Celia Cruz en el Estadio Insular.

Aunque la música carnavalera en directo se toma un descanso hoy para dar paso a la Gran Cabalgata, regresa mañana por partida cuádruple. A partir de las 13.00 horas, cuatro escenarios repartidos por la ciudad harán vibrar el Carnaval de Día antes del Entierro de la Sardina. Y es que el animal lleva criogenizado desde el 21 de marzo -ahí es nada-.

Este domingo, en el parque del antiguo Estadio Insular tocarán La Trova, Q Chimba, Armonía Show y Los 600 con sesiones de Promaster DJ entre concierto y concierto. El parque Santa Catalina será para el Grupo Arena, la orquesta la Mekánika by Tamarindos, Star Music, Los Lola, Leyenda Joven y Los Salvapantallas con las mezclas de DJ Ulises Acosta. En la plaza de la Música sonarán José de Rico, Jake Willians y Tatiana Delalvz y los DJ Toni Bob, Ray Castellanos y Abián Reyes. Por último, en la plaza de España, Línea Dj y Leyenda Joven, además de la exhibición de batucadas que recorrerá desde el mediodía Mesa y López.