El Carnaval es sinónimo de libertad y con esa misma libertad se mueve en el calendario en Canarias. Cierto es que el Carnaval en estricto sentido es uno y sus fechas, aunque móviles cada año, son las mismas en todas partes. Otra cuestión es que los días de celebración varíen en lugares como Canarias, donde el Carnaval es una fiesta importante, y los Ayuntamientos de cada localidad deciden cuando llevan a cabo sus actos. La razón principal es no coincidir. Así, en un espacio turístico como es Canarias, el Carnaval puede llegar a prolongarse durante dos meses.

Con todo, las fechas del Carnaval no son aleatorias. Caen siempre entre febrero y marzo, dependiendo del año y del calendario litúrgico. No hay que olvidar que se trata de una fiesta cristiana que se celebra antes de la cuaresma, que arranca con el Miércoles de Ceniza. Oficialmente, según la tradición, el Carnaval dura una semana. Empieza el jueves anterior al Martes de Carnaval y al Miércoles de Ceniza. Así, este año, el Carnaval comienza el jueves 16 de febrero y el Martes de Carnaval -día grande de la fiesta- es el 21 de febrero. El Miércoles de Ceniza, en el que se celebra el último acto del Carnaval, el entierro de la sardina, es a su vez el 22 de febrero.

Dos meses de fiesta

En Canarias, los actos de Carnaval se prolongan en cada localidad durante varias semanas, hasta durar casi un mes, pero como no se celebran todos al unísono, si se es carnavalero se puede vivir durante dos meses en una fiesta continua. El más madrugador de los carnavales de Canarias es el de Santa Cruz de Tenerife, que este año se celebra entre el 20 de enero y el 26 de febrero. El programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se extiende del 10 de febrero al 5 de marzo. Y a su término, reinas, drags y mascaritas se trasladan al Sur de Gran Canaria, para celebrar el Carnaval Internacional de Maspalomas, del 9 al 19 de marzo. Un poco más y las fiestas carnavaleras llegan hasta Semana Santa, que este año comienza el 2 de abril, con el Domingo de Ramos.

No hay pueblo en Canarias que no celebre el Carnaval, independientemente de que marque en el calendario o no un día festivo. Cada isla tiene uno como principal, que hunden sus raíces en el pasado y muestran distintas expresiones culturales. Así en Lanzarote es el de Arrecife, con la tradición de los buches; en Fuerteventura el de Puerto del Rosario, con sus carreras de Arre-trankos y Achipencos; en La Palma el de Santa Cruz de La Palma, con el Carnaval empolvado de los indianos, todos ellos en las capitales. También el Carnaval principal de La Gomera es el de su capital, San Sebastián, pero en El Hierro, el rey es el Carnaval de Frontera, con los carneros de Tigaday.