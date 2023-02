Studio 54 prometía. El espectáculo para la elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, por primera vez bajo el epígrafe de Fiesta de Interés Turístico Internacional, comenzó a buen ritmo sobre el escenario del parque Santa Catalina. Y es que la alegoría elegida para este año -la famosa discoteca neoyorquina- invitaba a bailar y disfrutar solo con escuchar las canciones y el ir y venir de tanta gente sobre la tarima. Lo más extraño fue ver aparecer a la Reina 2022 Daniela Medina sobre un caballo blanco, aunque quizás lo del rocinante de Santiago tenía doble sentido teniendo en cuenta que Bianca Jagger una vez llegó a la discoteca a lomos de uno. Sea como fuere, no estuvo bien dejar a la consorte de las carnestolendas en esa compostura durante la obertura.

En el patio de butacas la cosa estaba bien fría. Y no solo porque en febrero en el parque uno se congela parado si no menea el cuerpito. Ya lo dijo el jueves la concejala de Carnaval Inmaculada Medina: ¡Llévense el edredón! Lo comprobó rápidamente la modelo internacional Nieves Álvarez, que junto al periodista de la Televisión Canaria Paco Luis Quintana, presentaron el evento.

La modelo tuvo que tirar de americana, tapando así un bellísimo vestido de plumas de color entre verde y grisáceo que se había puesto para la ocasión. Ella venía a Canarias pero nadie la advirtió que en Carnaval el tiempo cambia y los ñoños se quedan tiesos a la primera de cambio. Un técnico de sonido le quiso quitar la chaqueta antes de entrar en cámara, pero ella dijo que no. La organización, pendiente siempre de la lluvia, se olvidó de tener algo más acorde que la chaqueta de un barman para una modelo de su altura.

El show no logró llenar los 3.500 asientos destinados a este evento. Y pocas mascaritas entre el público. Y eso que no había que ir con mascarilla como el pasado año. ¿Nadie se dio cuenta de que la gala se retransmitía por primera vez en La 1 de Televisión Española al mismo tiempo que en Televisión Canaria, y que somos los mejores Carnavales del mundo? Lo mismo ocurría en el jurado; salvo en la mesa de invitados, el resto hizo gala de que el Carnaval no va con ellos.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, que hoy entregará la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional al Ayuntamiento, apostó por la fiesta, aunque se colocó una diadema con una máscara veneciana emulando a las que llevaba Jerónimo Saavedra cuando fue alcalde de la ciudad.

La gala contó también con la ministra de Sanidad Carolina Darias. Ella optó por un tocado de plumas, pero no siempre quedan bien. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo con su fiel abrigo oscuro llevó un alfiler difícil de interpretar, mientras que la concejala de Carnaval optó por su clásico tocado. Muy elegante, con un traje verde de lentejuelas muy apropiado para una boda.

En la gala se vio a los concejales Prisco Navarro, Aridany Romero, Carla Campoamor, Lourdes Armas, con un abrigo de leopardo y una diadema con toques de purpurina rosa y a Pedro Quevedo, con un sombrero de purpurina dorada al igual que José Eduardo Ramírez.

El momento más emotivo de la noche lo puso el homenaje al humorista Manolo Vieira, recientemente fallecido. Ahí estaba parte de su legado: su popular silla y chistera. Esperemos que también resista su local.

Los presentadores estuvieron a la altura del evento. El periodista Paco Luis Quintana entró con fuerza en el escenario, sabedor de que llevaba el peso del show y de que tenía que calentar a ese parque de Santa Catalina en cualquier momento. Es su quinta gala y se nota su profesionalidad. Entró con tanta garra que en algunos momentos pareció el dj de la pista Studio 54.

Nieves Álvarez estuvo suelta sobre el escenario pese a ser sus primeros carnavales. «Estoy tranquila; Paco está a mi lado», había dicho el día anterior. Tuvo algún que otro tropezón con el guion pero sin sobresaltos. Cumplió, eso sí, su deseo de cambiarse cuatro veces en el escenario durante la gala con trajes de diseñadores españoles. Tras el vestido de plumas llegó con un kaftán leopardo ajustado y de manguita larga, luego con un vestido de color verde brilli-brilli y para terminar con uno negro de terciopelo escotado. A Paco solo le dio tiempo a dos cambios. Cosa de hombres.

La apuesta por la modelo internacional era un guiño para vender la fiesta en el exterior. ¿Quién sabe si alguno de nuestros diseñadores no desfila pronto con alguna de sus alegorías por Nueva York o Milán? ¡Ojalá!

Y llegó el turno de las candidatas, las estrellas de la noche. Todas con altas expectativas y no solo por lograr el cetro. ¡Menudos vídeos de presentación! Una se queda chiquita, chiquita.

Las jóvenes lucieron sus fantasías sin ninguna dificultad en cuanto subió el carrillón versus bola de discoteca que este año hacía de puerta sobre el escenario diseñado por el escenógrafo Sergio Macías. Pero se movieron poco sobre la tarima, sobre todo las que tenían que arrastrar más peso. ¿Para cuándo ese disco giratorio chicha?

Andrea Cabrera Torres, con un diseño de Alberto Robaina y Universo GC, con la alegoría ‘I wanna Dance’ fue muy Studio 54. Y Laura Hernández Ortega, con una alegoría de Willy Jorge ‘Vivir para ver un nuevo día’, sorprendió con su iluminación discotequera. Las plumas, como siempre, llenaron de fantasía las alegorías a excepción del desangelado traje que portaba Ylianna Arteaga Medina, y que recordaba a las reinas de hace décadas. ¿Será que el Cabildo de Gran Canaria no tiene perras?

La gala, dirigida por Israel Reyes, fue muy ligera en comparación con otros años. Lo pusieron fácil las comparsas y las batucadas, que emulando a Tenerife salían por todas partes. No tendremos recinto, pero tenemos un parque de Santa Catalina que es un sambódromo pese a que los vecinos de la zona obliguen a las mascaritas a acostarse a las doce.

La noche se vino arriba con el cantante Carlos Baute. El artista venezolano apareció entre el público, acompañado por las comparsas y cantó algunos de sus éxitos, incluido el más reciente con Tutto Durán Esta canción. No acertó el pobre con la vestimenta pero esperemos que esta noche, que vuelve actuar en el parque Santa Catalina, demuestre de nuevo el poder latino.

A la rockera cantante Cristina Ramos le tocó el cierre del espectáculo antes de que los puntos de los jurados y del público coronasen a Lola Ortiz Duque como reina de la disco más grande del mundo.