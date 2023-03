El 25 aniversario de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria contará con una invitada de altura: Anastacia. La artista estadounidense hará una parada en la capital en medio de su gira por Europa, I'm Outta Lockdonwn Tour, para subirse al escenario de «Studio 54» en el que 14 candidatos optarán al trono más transgresor de las carnestolendas este viernes 3 de marzo, a partir de las 21:15 horas. La presentadora y actriz Lorena Castell y los periodistas canarios Roberto Herrera y Kiko Barroso, junto con Sharonne, drag triunfadora de la última edición de Drag Race España, serán los maestros de ceremonia de una noche histórica en la que se conmemorará la efeméride dentro de un Carnaval que ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Fue en 2000 cuando la cantante de pop-rock norteamericana saltó a la fama con el tema ‘I’m Outta Love’ incluido en su primer trabajo de estudio Not That Kind. Su inconfundible y cautivadora voz enseguida dio la vuelta al mundo convirtiendo el sencillo en el más vendido del año. Más de dos décadas después, el parque Santa Catalina podrá disfrutar en directo de esta canción durante la actuación en la que la superestrella interpretará otra de sus letras más conocidas: ‘Left Outside Alone’. Anastacia es una mujer comprometida con la causa LGTBIQ+ que se ha convertido en inspiración para muchos artistas drag. Tanto es así, que el pasado 2022 actuó en el Mighty Hoopla, el festival pop más grande de Londres del colectivo, arropada por alguno de ellos.

Gira europea

Actualmente, la cantante se encuentra inmersa en una gira por Europa con la que ha regresado a la vida pública tras batallar con un segundo cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2013. La enfermedad no impidió que la artista cuyas icónicas gafas de sol de colores marcaron tendencia, sacara un año después Resurrection. Un álbum que se suma a los otros siete —dos de ellos recopilatorios— que ha publicado a lo largo de su carrera musical. La también compositora internacional cuenta con numerosos discos de oro y platino de sus más de 30 millones de copias vendidas, así como se ha hecho con seis MTV Awards, cuatro ECHOs, tres World Music Awards, tres Brit Awards, tres Golden Europe Awards, y el Woman’s World Award, entre otros muchos premios y nominaciones que ha recibido.

El talento de la tierra igualmente estará presente en la 25ª Gala Drag Queen. En esta ocasión, será Agoney quien pondrá a bailar al público con su último tema: ‘Quiero arder’. El joven cantante y compositor tinerfeño, que saltó a la fama en 2017 tras su paso por Operación Triunfo, se estrenará en Santa Catalina después de haberse posicionado como segundo finalista en el Benidorm Fest.

El artista canario ha participado en otros programas televisivos como La mejor canción jamás cantada (2019), Dúos increíbles (2022) o Tú cara me suena, donde se convirtió en ganador de la novena edición el año pasado. Además, desde su salida de la academia de OT, ha publicado un álbum, Libertad, al que se suman otros nueve sencillos.

Los cantantes serán parte de una de las noches más esperadas de la agenda del Carnaval en la que Nacho Rivas, Alex Labao, David Campodarve y Daniel Delgado, Los Salvapantallas, regresarán a las tablas de Santa Catalina donde el 10 de febrero dieron el pistoletazo de salida a las carnestolendas con un pregón muy discotequero. La gala se convertirá así en una gran fiesta en Studio 54 en la que los asistentes se reencontrarán con muchas de las estrellas del Carnaval.

No obstante, los protagonistas del 25 aniversario del acto más distintivo de las carnestolendas serán los 14 drags que se subirán a las plataformas para hacerse con la victoria. Ellos son: Perseo, Ávalon, La Tacones, Yshia Taisma, Eiko, Équinox, Boydevil, Hefesto, Kinegua, Shíky, Shírah, Ácrux, Ármek y Kálik.

Difusión en directo

Televisión Canaria emitirá en directo para todo el Archipiélago la Gala Drag a partir de las 21:15 horas. Además, por primera vez en la historia del Carnaval, el acto podrá seguirse en las Islas y en la Península en directo a través de La 1 de Televisión Española, ente que además difundirá la coronación en su Canal Internacional. Las personas interesadas en seguir el acto podrán hacerlo también vía streaming en de la lista de reproducción de Youtube y redes sociales del Carnaval.

Votación del público con premio

El público seguidor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiene de nuevo en esta edición un aliciente para participar en la elección del Drag de las carnestolendas de 2023. Y es que El Corte Inglés sorteará una tarjeta regalo valorada en 1.000 euros entre aquellos que emitan un voto válido para elegir al Drag Queen de la fiesta dedicada a «Studio 54». Para ello, basta enviar un SMS al teléfono 928 101 010 con el mensaje DRAG espacio y el número del candidato.