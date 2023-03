Carlos Vives: «Mi concierto es para gastar energías antes del entierro de la sardina»

¿Cómo será el fin de fiesta del carnaval que ofrecerá en el parque de Santa Catalina?

Será un concierto muy de acuerdo al carnaval, muy rumbero, muy rítmico, con mis canciones más alegres, pero sin dejar fuera lo que ha sido nuestra última campaña Cumbiana. Es como trabajar para el territorio, poder mostrarle a los canarios, a los palmeños, la tierra de donde vengo, ese el lugar que da origen a nuestra cultura en el Caribe a través de ese río grande, para que el canario pueda ver esa tierra para quien trabajo que me dio esas herramientas con las que yo he hecho música. Por eso es un concierto pensado para los canarios. Y traigo cosas nuevas que no hemos cantado aquí desde la última vez que estuvimos, canciones nuevas que se hicieron en el periodo de tiempo en el que estuvimos ausentes. Pero he pensado mucho en que sea un buen cierre de carnaval. Mi concierto es para que la gente termine de gastar esas energías antes del entierro de la sardina.

Era el primer carnaval tras la pandemia sin restricciones. La gente quiere pasárselo bien.

Por eso es una doble maravilla poder estar aquí acompañando en este momento tan especial. Siempre nos relacionan en Barranquilla con los carnavales de aquí. Hace treinta años llegamos por primera vez a estas islas para actuar, así que no es coincidencia que me hayan invitado a cerrar este carnaval. Creo que hay señales maravillosas en ese sentido. Cerramos ese ciclo aquí cantando.

¿Cómo es la conexión de la música colombiana con la canaria

Es algo histórico ya que Canarias es mi primer éxito europeo por su conexión con el Caribe. Si vemos el Caribe desde acá estas serían las primeras islas. Y si lo vemos desde allá estas serían las últimas antes de llegar a Europa. Así que siempre hemos estado conectados y uno siempre entendió, incluso antes de llegar a esta tierra, esa conexión que teníamos, que está en nuestra forma de hablar, en nuestro acento. Palabras que compartimos de nuestro idioma, de nuestra idiosincracia, del Carnaval, Yo soy de Santa María y nos llegó ese carnaval de Tenerife hace ya tantos años. Y solo cuando llegué hace treinta años pude ver por primera vez comprobarlo y entenderlo profundamente. Estuvimos en el 2017 en Las Palmas y en el 2020 estuvimos cerrando el Carnaval de Tenerife.

¿Y cómo ha sido la evolución de su música todos estos años?

No hemos perdido nuestra esencia. Estos tiempos nos traen tecnologías y nuevos sonidos, pero para aplicarlos en el mismo sentimiento. Creo que me he mantenido bien en nuestra fidelidad con el vallenato o la cumbia, que es la madre de los vallenatos. Y cuando todos esos ritmos parientes están bien asentados, siempre sigo explorando sobre ellos. Y todo eso se puede ver en nuestros últimos álbumes como los dos cumbiana. Se ve cómo nuestra música nos conecta con los primos del Caribe, con nuestra madre patria española, con los diferentes lugares de América como la República Dominicana o Panamá. He utilizado nuestros discos para mostrar también las conexiones con las música del mundo, pero sin olvidar tampoco la parentela más cercana musicalmente hablando.

¿Y notan esa cercanía entre el público canario y el caribeño?

Sí porque es obvia. Las Palmas fue a donde llegamos a cantar por vez primera fuera de América. Recuerdo que, además, era más verano, estaba todo más caliente, pero en el camino hacia el estadio ya sabíamos que algo diferente estaba ocurriendo, pero teníamos que verlo, vivirlo, y sentirlo. Ver a la gente acercándose al estadio para el concierto, y sentir como nos recibían era una experiencia que no habíamos vivido antes. Tras la actitud de la gente, y después de que nos empezaron a hacer el pio pio, entendí muchas cosas de lo que somos ahí en América.

¿Cómo tiene previsto que sea la puesta en escena?

Seguimos siendo La Provincia esa banda de rock con toques de vallenato. Mi compadre Egidio Cuadrado no está en el acordeón porque está en recuperación: en los últimos años su salud estuvo bastante complicada con el Covid. Hemos venido en un tiempo de recuperación. Soñamos que este año podamos emprender un nuevo tour con él empezando por nuestro país. Pero traemos a un joven llamado Cristian Camilo que controla muy bien el vallenato. Pondremos pantallas con imágenes de mi tierra.

¿Cómo ve los sonidos tradicionales con la moda actual del reguetón y el trap?

Cada tiempo trae su música. Hay cosas que me gustan más o menos. Pero los buenos músicos del movimiento urbano saben que lo nuestro conecta con ellos y nos invitan a compartir canciones. Otras cosas producto de la industria, pero siento muchas de estas corrientes urbanos se han alimentado de cosas que siempre han estado ahí como nuestros patrones cumbieros, blues, o del Caribe. Hay cosas muy pobres desde el punto de vista lírico, pero otras son muy interesantes.

¿Qué ha supuesto Canarias en su trayectoria?

Como un lugar imprescindible. Todo comenzó aquí cuando grabé Clásicos de La Provincia, con La gota fría, que en esa época no pensaban que de pronto pudiera gustar fuera de Colombia. Y nos pasó lo que nos pasó con Canarias y España. Que nos hayan llamado para estar aquí creo que es una señal hermosa porque coincide con nuestro primer concierto hace 30 años. Siento que será un concierto inolvidable, y esperamos que para la gente también lo sea.