El ritmo «suave» de Elvis Crespo triunfa en el escenario de Belén María

El Suavemente de Elvis Crespo resonó como un rugido entre las miles de mascaritas que acudieron anoche al escenario principal de Belén María para celebrar la víspera del Martes de Carnaval. Uno de los mogollones más esperados de las fiestas puso patas arriba al barrio de La Isleta con un himno que no pasa de moda y que no dudaron en tararear desde los más veteranos hasta los más jóvenes de las carnestolendas.

Los seguidores del artista fueron los primeros en llegar a la puerta principal del recinto con el objetivo de alcanzar una ansiada primera fila. Media hora antes de que empezaran a sonar los primeros acordes de la noche, Handy Molina ya estaba esperando acompañada de otros dos amigos.

«Venimos a verlo específicamente a él, a Elvis Crespo, porque cuando fue al norte no pudimos ir», explicaba la asistente. Ataviada con un disfraz que rinde homenaje a su país natal, Venezuela, la mujer recordaba con nostalgia canciones como Píntame o su clásico Suavemente. «Mañana volveremos con los niños, el sábado a la cabalgata y vendremos también para ver a Manuel Turizo», explicó.

Peor suerte corrieron los que no llegaron a tiempo para coger sitio y se tuvieron que contentar con ver el rostro del cantante de ascendencia puertorriqueña a través de una pantalla en la plaza Manuel Becerra, que reprodujo todo el espectáculo en su escenario.

Tres epicentros de los mogollones

En la jornada de ayer, artistas y grupos de las Islas y de la Península Ibérica compartieron escenario con Crespo e hicieron bailar a la audiencia en los tres epicentros de los mogollones. En Belén María, Los 600 y La Mecánica by Tamarindos pusieron los primeros ritmos de la noche a partir de las 19.00 horas y lograron levantar el ánimo para el resto de artistas. Línea DJ, Armonía Show y Grupo Bomba recogieron el testigo del cantante latino y se encargaron de cerrar el espectáculo por la puerta grande.

La plaza Ingeniero Manuel Becerra orientó sus conciertos a un público más joven, comenzando con el Dj Red Bull Miguel Marrero a partir de las 19.30 horas y continuando con una batalla de rap, la retransmisión del concierto de Elvis Crespo, la actuación de Aseres y las mezclas de Dj Promaster hasta las cinco de la mañana. Por otro lado, en el escenario Doctor Antonio Jorge Aguilar de la plaza de los Patos se dieron cita artistas locales como Los Lola, Óscar Martínez, Supersonikka y los Djs Cintia Lund y Papaya.

María Rosa Delgado y Marisol Afonso son dos amigas que tenían como prioridad asistir al concierto de Los Lola en la plaza de los Patos. Además de gustarles el Carnaval, como reconocen ellas mismas, aprovechan cualquier oportunidad para ver actuar al grupo en directo. Ambas agradecen que vengan artistas «de fuera», pero lo que más destacan es que «a los grupos de aquí les den cabida», como este año que «están todos los grupos de verbena». «Me quedaré un ratito y si me coincide bien con Elvis Crespo, me quedo. Hay que coger fuerzas porque mañana vendré de nuevo ya que actúa Olga Tañón, que me encanta», contaba Delago.