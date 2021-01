El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se resigna a pasar todo el año 2021 sin carnavales, pese a que en octubre pasado anunció su suspensión, y está preparando una serie de actos, entre ellos dos grandes galas sin concursos, para “mantener viva la llama” de las fiestas y también para paliar la apurada situación económica de los grupos que viven de estos eventos. Lo que todavía está por determinar son las fechas de la celebración, que dependerán de la evolución de la pandemia y el permiso de las autoridades sanitarias.

Así lo aseguró ayer la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, después de comparecer, a petición del Partido Popular, en la comisión de pleno de Organización. A Medina le encantaría que los actos que se están programando se pudieran celebrar en el fin de semana más cercano al 16 de febrero, día en el que cae este año el Martes de Carnaval.

Todavía no se sabe, añadió, pero aseguró que está todo preparado para desarrollar los eventos “desde el momento en que las autoridades sanitarias nos digan que lo podemos hacer”.

Los actos centrales de estos extraños y singulares Carnavales girarán en torno a dos grandes galas, de las que Medina sólo desveló que estarán dedicadas a los 45 años de historia que atesora el Carnaval y sus personajes más famosos y carismáticos.

Se preparan otra serie de actos para dar un respiro económico a los grupos

Por primera vez en su historia contemporánea no se elegirá ni Reina ni Drag Queen ni tampoco se celebrarán los tradicionales concursos de murgas y comparsas, entre otros, aseguró.

Tampoco aclaró la localización de los eventos, para las que se baraja el Teatro Pérez Galdós, el Auditorio Alfredo Kraus o el recinto ferial de Infecar

“De las celebraciones en febrero no me atrevo a decir nada. A lo mejor no se pueden hacer actos, pero sí unas cositas con las que se mantenga viva la llama del Carnaval. Hablo de grandes eventos donde la ciudad pueda disfrutar un fin de semana. Está previsto que se pueda hacer en febrero, pero eso no depende de mí” sino de la situación sanitaria. “La gente va a sentir que el Carnaval nos nace del corazón”, subrayó.

La concejala eludió facilitar más datos sobre los eventos que se están preparando con el argumento de que antes tiene que reunirse con los grupos del Carnaval -los encuentros se iniciarán el próximo jueves- para cerrar con ellos el calendario de los actos que se van a llevar a cabo, en cuanto la pandemia lo permita.

“Lo que sí es seguro es que los actos se van a celebrar a lo largo de este año, cuando se pueda”, indicó la edila, quien destacó que su equipo está trabajando para celebrar en 2022 el “mejor Carnaval del Mundo”. También se siguen haciendo las gestiones, añadió, para que las fiestas capitalinas sean declaradas de interés turístico internacional. Tras la llegada de la pandemia, Medina anunció primero que los Carnavales se celebrarían en mayo de 2021. En octubre se decidió suspenderlos por la evolución de la situación sanitaria y ahora se ha optado por celebrar una serie de actos para que sobreviva el Carnaval y, sobre todo, los grupos que dependen del negocio que generan estas fiestas.

Repensar el Carnaval

Por su parte, Lidia Cáceres, portavoz de Ciudadanos, consideró durante la comisión que el gobierno municipal no puede olvidar en ningún momento que “estamos en una pandemia” y aunque no ve mal la celebración de un acto simbólico, planteó que lo que se debería hacer es aprovechar este año para “repensar estas fiestas, buscar una nueva localización para los grandes eventos e invertir en la formación de la gente que se dedica al Carnaval”.

Ciudadanos plantea destinar este año a repensar los festejos y formar letristas

Al respecto, constató que en la capital grancanaria “faltan letristas” para las murgas “y armonías. Hay grupos que contratan las letras en Tenerife. Deberían aprovechar para darle un impulso al Carnaval y dotarlo de una mayor calidad. Es necesario también buscar un nuevo recinto para celebrar los grandes eventos”.