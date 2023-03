Lakovic: "El Granca tiene un proyecto serio, queremos crecer y dar un paso más"

Sitapha Savané era el encargado de abrir la rueda de prensa de presentación del acuerdo de renovación del técnico del Granca, Jaka Lakovic, hasta 2025, bromeando con los medios de comunicación presentes afirmando que iba a dar "una noticia sorpresa que nadie espera". El directivo claretiano tiró de anecdotario recordando un comentario que realizó antes de saber que iba a ser el nuevo presidente del club al director deportivo, Willy Villar, a través de las redes sociales, "avisando, casi amenazándole de que no cometiese un error a la hora de fichar al próximo entrenador del Granca".

El ex jugador reconoció ante los medios que cuando conoció la identidad del nuevo entrenador amarillo, respiró tranquilamente porque estaba "convencido de que se había elegido a la persona perfecta para realizar el trabajo", añadiendo a continuación que lo que por aquel entonces no sabía era que: "un mes después iba a unirme a esta expedición". Las buenas sensaciones de Savané se han visto con el paso de los meses confirmadas en el día a día con el entrenador esloveno, reconociendo que a los tres meses habló con Willy Villar y le comentó que "ya he visto lo suficiente". Un convencimiento que ha llevado al club ha firmar el acuerdo de renovación del contrato con el entrenador balcánico hasta 2025, si bien aunque el directivo amarillo no quiso confirmar la presencia de una cláusula de salida en el contrato ante posibles ofertas de equipos de Euroliga, afirmó que "en todos los contratos profesionales nadie es un esclavo y al final todo aquel que quiera marchar, será el club el que le facilitará probablemente las cosas". "Hemos firmado un contrato en firme hasta 2025 y eso es lo que cuenta", zanjaba el propio presidente.

Taph ve en la figura de Lakovic "una persona sobre la que debemos de construir nuestro proyecto", calificando la negociación del nuevo contrato como "la más fácil que tendré probablemente a lo largo de mi carrera como presidente, porque las dos partes lo teníamos clarísimo".

Por su parte Willy Villar reconoce la existencia desde la llegada de Savané a la presidencia de "un proceso de cambio evidente en el club, con un liderazgo muy potente que él representa en cuanto a la idea de gestión y del club que queremos tener y tengo la sensación de que con la continuidad de Jaka Lakovic como entrenador ese liderazgo se ha trasladado también a la pista, estamos en muy buenas manos para los momentos buenos y lo que es más importante, también en los malos". "Estamos en las mejores manos posibles y espero que podamos vivir grandes éxitos juntos", concluía el director deportivo claretiano.

Un proyecto a largo plazo

Visiblemente emocionado, el protagonista del día tomaba la palabra, agradeciendo al club su confianza "para traerme aquí y soportarme en los buenos y malos momentos, además de apoyarme en las decisiones que he tomado tanto dentro como fuera de la cancha". Para Jaka "la decisión para mí y para mi familia era muy sencilla, porque estoy muy feliz aquí, con la gente con la que trabajo y comparto mi día a día".

"El club cree en el trabajo que estoy haciendo", reconocía Lakovic, quien con su renovación hasta 2025 estará al frente de un proyecto a largo plazo que viene a cumplir uno de los objetivos de Savané, quien recordó a los presentes que durante "sus ocho temporada en el equipo, sólo tuve dos entrenadores y considero que la estabilidad es fundamental en cualquier proyecto", añadiendo que "no renovamos a Jaka por una racha de victorias, sino por una forma de trabajar, por la pasión y los valores que nos aporta, por una metodología que nos hace sentir seguros de que nos va a llevar a conseguir muchos éxitos, además de ser la persona adecuada para guiarnos en los momentos más complicados".

Para el esloveno es muy importante "poder trabajar a largo plazo y tener la confianza del club, es un proceso y con este contrato firmado soy el mismo Jaka que era ayer y el que seré mañana, no por tener este contrato me voy a relajar, todo lo contrario, tendré más ganas y agradecido por poder seguir trabajando en este gran club".

En cuanto a los cantos de sirena llegados durante la semana de Copa sobre el posible interés de equipos de Euroliga como el Barça o el Panathinaikos, el balcánico reconoció que fueron simples "rumores" y que "no hubo ninguna oferta". "El Granca tiene un proyecto muy serio, queremos crecer y dar un paso más y no estoy pensando en otras cosas", concluía el entrenador claretiano.

Para Lakovic "la continuidad de la plantilla es muy importante, porque los proyectos a largo plazo siempre terminan por dar buenos resultados, es algo que nos puede llevar a alcanzar el siguiente paso". "A veces mejorar consiste en mantener lo que ya tienes y siempre pensando en los detalles a mejorar", agregó el esloveno. En su opinión el tema social que se ha acrecentado desde la llegada de Savané a la presidencia, les ha ayudado para acercarse "más a la afición y a lo que significa vivir en Gran Canaria".

Más allá de pensar siempre en ganar el siguiente partido, el objetivo del entrenador amarillo es el de poder "consolidarnos en la parte alta de las competiciones alta que disputamos, meternos en la pelea final por los títulos, compitiendo al máximo y dar alegrías a la afición". El balcánico reconocía no obstante que tanto los jugadores como él, son quienes "tienen más ganas de poder ganar un título con el Granca", afirmando que si se da esa opción "daremos todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea posible".

Por último el entrenador amarillo manifestó su incertidumbre sobre el futuro del club en Europa por los cambios que se rumorean en el formato de la Euroliga, así como una posible fusión de las competiciones de la Eurocup y de la Champions League. "Vamos a estar en la mejor competición europea posible", concluía Lakovic.